Печатник, фотограф, хороший человек. К 65-летию со дня рождения Игоря Бухарина

Сегодня, 19 сентября исполнилось бы 65 лет со дня рождения Игоря Бухарина, которого в Челябинске помнят как успешного предпринимателя, основателя первой в городе частной типографии «Крокус», фотохудожника, активного участника Челябинского фотоклуба и знатока истории Южного Урала.

«Игорь Бухарин хорошо знал ведущих челябинских фотографов и со многими из них плодотворно сотрудничал. В здании типографии «Крокус» на улице Чайковского кипела жизнь, в группе дизайнеров работали молодые, креативные специалисты. Будучи человеком, неравнодушным к фотографии, Игорь Бухарин оборудовал в типографии хорошо оснащенную фотостудию, которая позволяла его сотоварищам по фотографическом делу воплощать самые смелые творческие идеи», - рассказывают в Историческом музее Южного Урала.

Более того, он давал работу многим их них — с «Крокусом» активно сотрудничали такие «звезды» художественной фотографии, как Юрий Катаев, Сергей Жатков, Сергей Лихватских.

Даже в бизнес Игорь Бухарин привносил элементы творчества, особенно если дело касалось краеведения и истории родного края. Знакомство с известным археологом, доктором исторических наук Геннадием Здановичем стало поводом для издания полиграфических материалов, посвященных Аркаиму.

К очередному юбилею Челябинска в «Крокусе» был выпущен тираж открыток «Старый Челябинск» с фотографиями конца XIX-начала XX веков. Эти проекты, как правило, были некоммерческими, некоторые из них выпускались за счет предприятия.

Дочь Игоря Бухарина Алиса Мартопляс (Бухарина) особенно благодарна отцу за то, что он привил ей любовь к фотографии, чувство юмора и порядочность — все те качества, которыми он обладал с лихвой. Она вспоминает о временах, когда в издательстве «Крокус» издавались краеведческие издания: открытки, книги, альбомы: «Папа собирал фото старых челябинских улиц, уникальные исторические материалы, общался с краеведами и любителями истории города. Это и стало тем, что увековечит имя Игоря Викторовича Бухарина в истории города Челябинска».

Подготовке данной публикации содействовали его соратники и друзья:

- член фотоклуба, руководитель Государственного Исторического музея Южного Урала Владимир Богдановский;

- друг детства, соучредитель «Крокуса», инженер –строитель Игорь Коновалов;

- друг, старший менеджер «Крокуса», архитектор Александр Добровольский;

- менеджер в «Крокусе», владелица собственного рекламного агентства. Наталья Щипунова;

- дочь, заместитель директора рекламного производства в Сочи Алиса Мартопляс (Бухарина).