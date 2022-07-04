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Фото: Предоставлено Олегом Пешиковым

Педагог из Челябинска презентовала на всероссийском съезде учителей свой «Путь к профессии»

Учитель химии челябинской школы №68 Светлана Осадчая - основатель профильной смены «Путь к профессии» - выступила на всероссийском съезде учителей и преподавателей химии, который проходил с 27-го июня по первое июля на химическом факультете МГУ имени Ломоносова (Москва).

На съезде Светлана Станиславна выступила с докладом на тему организации проектно-исследовательской деятельности по химии учеников 68-й школы в рамках модели наставничества «Учитель - ученик - научный консультант».

Когда для всех учеников наступают каникулы, в данной школе начинаются занятия профильной смены «Путь к профессии» и сетевого взаимодействия школа – вуз; реализуется программа наставничества «Проекты сегодня - профессия завтра» по вышеназванной модели, общественная значимость которой заключается в создании и применении практики социальной адаптации учащихся, их профессиональном самоопределении, воспитании будущих квалифицированных кадров.

В этом году вместе с учениками школы №68 в профильный отряд естественнонаучной направленности влились ученики и других учебных заведений: 130-й школы Челябинска, пятой школы Учалов и Краснооктябрьской школы.

Все ребята уже определились с выбором будущей профессии, планируют поступать в университет на специальность, связанную с химией или медициной, и идут к своей цели твердыми, уверенными шагами.

Как рассказала Светлана Осадчая, в целом организация профильной смены, выполнение практикумов на базе университетских лабораторий с привлечением научных сотрудников и преподавателей высшей школы в качестве руководителей проектов, консультантов, рецензентов работ школьников способствуют профессиональной ориентации обучающихся, готовит их к эффективному обучению в вузе и последующей профессиональной карьере.

«Использованные формы работы имеют множественные положительные эффекты, среди них хотелось бы отметить повышение мотивации к изучению химии, биологии, экологии, рост численности обучающихся профильного класса, качества исследовательской и проектной деятельности обучающихся. Многообразие и вариативность взаимодействия обучающихся со специалистами в разнообразных видам деятельности, встречи с профессионалами способствуют интенсификации процессов общения науки и практики, вуза и школы», - пояснила Светлана Станиславна.

За время проведения школы ребята успели побывать в челябинских учебных заведениях на различных факультетах или принять в гости преподавателей из университетов.

С профессиями фармацевта и провизора школьников познакомила Лира Азналина - независимый эксперт Х открытого чемпионата Worldskills по компетенции «Фармацевтика» (Москва, декабрь 2021 года), провизор, педагог Челябинского медицинского колледжа, учитель химии Краснооктябрьской СОШ. Во время занятия ребята профильного отряда узнали, где можно получить образование по данным специальностям, их особенности и перспективы, плюсы и минусы профессии. Самостоятельно приготовили лекарственную форму для внутреннего применения в виде порошка, провели необходимые расчеты и выполнили фармацевтическую экспертизу рецепта, определили подлинность входящих ингредиентов.

На химическом факультете ЧелГУ учеников встретил Артем Тронов. После инструктажа по технике безопасности ребята самостоятельно синтезировали два красителя. Процесс синтеза оказался довольно увлекательным и познавательным. Школьники успели поэкспериментировать с пищевыми красителями и ароматизаторами.

На химическом факультете и в лаборатории аналитической химии ЮУрГУ старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии, кандидат химических наук Ксения Петрова, старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии Екатерина Артемьева и инженер Евгения Бахтеева, старший преподаватель кафедры экологии и химической технологии Михаил Головин приготовили ученикам лабораторные работы по ацидиметрии (определение карбонатной жесткости водопроводной воды), методам очистки и выделения органических веществ, определения физических констант органических соединений, окраски микроорганизмов по методу Грамма.

Кроме интересных химических опытов школьники научились еще и такому важному элементу, как правильное мытье лабораторной посуды.

Как отметила ученица школы «Путь к профессии» Злата Полянская, лаборатория аналитической химии ЮУрГУ – самая чистая лаборатория, которую ребята когда-либо видели: «Вся посуда (колбы, стаканы... и др.) идеально чистая. Мы посетили интересное практическое занятие, на котором закрепили титриметрический анализ и узнали больше о тонкостях работы в лаборатории у химиков-аналитиков».

На естественно-технологическом факультете ЮУрГГПУ старший преподаватель кафедры химии, экологии и МОХ Ирина Карпенко познакомила юный гостей с такими вариантами титрования, как реверсивное и обратное (по остатку), научила грамотно оформлять схемы для трех его видов (прямого, реверсивного, обратного). Благодаря полученным знаниям, школьники сказали, что теперь могут решать химические задачи на нахождение исходной концентрации титранта (MgCl2) более осознанно, подходя к процессу с практической точки зрения.

Ребята научились определять содержание ионов свинца в воде. Таким образом, школьники не только узнали и «пощупали» новый материал, но и извлекли невероятную пользу из посещения ЮУрГГПУ. Титрование в трех своих видах - обязательный вопрос, который нужно разобрать для успешного прохождения олимпиад по химии, где важны как практика, так и теория.

На второй день для школьников занятия провел заслуженный учитель РФ, старший преподаватель кафедры химии, экологии и МОХ ФГБОУ ВО ЮУрГГПУ Владимир Меньшиков.

В первой части занятий ребята выполняли лабораторную работу «Классы соединений. Аналитические реакции» с большим количеством опытов, а во второй части – зависимость скорости реакции.

Также школьники, многие из которых планируют связать свою жизнь с медициной, посетили ЮУГМУ, где им провели обзорную экскурсию по вузу с посещением эмбриологического музея.  Ассистент кафедры гистологии, эмбриологии и цитологии Линара Галина рассказала о возможных патологиях плода.

Заведующая кафедрой общей гигиены, профессор, доктор медицинских наук Людмила Банникова, старший преподаватель Михаил Крупко рассказали ребятам об особенностях кафедры и изучаемых дисциплинах.

Мария Власова (группа 205, лечебный факультет, второй курс) провела интерактив «Азбука здоровья».

В рамках проекта «Азбука здоровья», инициированного студентами команды «Моя гигиена», школьникам рассказали про особенности и важность закаливания. Мария Власова, лидер проекта, отметила: «Для нас было очень важно донести информацию так, чтобы дети поняли: человек должен получать удовольствие от закаливающих мероприятий, иначе пользы не будет!».

Кроме увлекательных посещений образовательных учреждений в гости на профильную школу приходили и представители университетов.

Начальник управления непрерывного образования и профориентации ЮУрГАУ Ольга Майзнер познакомила школьников со структурой вуза и особенностях поступления.

Доцент кафедры агротехнологий и экологии ЮУрГАУ, кандидат технических наук Наталья Теличкина и старший преподаватель кафедры агротехнологий и экологии ЮУрГАУ Андрей Замятин провели мастер-классы на темы «Архитектурный, ландшафтный и промышленный дизайн» и «Химическая защита растений в быту и на производстве».

Доцент кафедры анатомии и оперативной хирургии ЮУГМУ, кандидат медицинских наук Олег Пешиков, студентка четвертого курса Софья Шипигузова провели для школьников мастер-классы по вязанию хирургических узлов, наложению хирургических швов, а также обучили ребят навыкам амбидекстрии. Школьников очень интересовали особенности поступления и обучения в медицинском вузе.

«Очень важно, чтобы будущие абитуриенты до поступления понимали, куда они идут, что их ждет в медицинском вузе. Поэтому такими выездными мероприятиями мы пытаемся хоть немного показать, что такое основы практической подготовки начинающего хирурга. Кроме изучения теоретических дисциплин будущий хирург должен со студенческой скамьи овладевать практическими навыками», - подчеркнул Олег Валентинович.

Школьникам были продемонстрированы основы первой помощи при чрезвычайных ситуациях – сердечно-легочная реанимация и прием Геймлиха.

«Мы показываем школьникам приемы первой помощи и считаем, что это должно быть обязательным элементом обучения. Так как каждый может столкнуться с необходимостью применить полученный навык», - пояснила Софья Шипигузова.

 

 

 

 

 

 

 

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С нового учебного года в школах 45 регионов появятся советники по воспитанию

30.06.2022 10:41

Танцующий с бревном Малыш и другие обитатели челябинского зоопарка покоряют сердца тысяч людей

30.06.2022 10:11

С первого июля 2022 года в Челябинской области вырастут тарифы на коммунальные услуги

30.06.2022 09:42

Маршрут «Копейск - Челябинск» временно остается без больших автобусов

30.06.2022 09:35

Ради показушного единства европейцы задёшево продали курдов Эрдогану

30.06.2022 09:19

Регионам и муниципалитетам упростят перевод госуслуг в электронный вид

30.06.2022 09:19

Легкий снежок и почти минусовая температура: на Дальний Таганай заглянула зима

29.06.2022 17:56

В четверг в Челябинской области прохладно, днем местами небольшие дожди

29.06.2022 17:46

Анонсы событий и мероприятий на 30 июня

29.06.2022 17:36

Бойцов ВСУ поделили на аристократов и бомжей

29.06.2022 17:09

В Историческом музее Южного Урала представят 70 лучших снимков со всего мира

29.06.2022 16:54

Челябинская область эффективно применяет меры поддержки IТ-отрасли в условиях санкций

29.06.2022 16:10

В Молодежном театре три дня будут бесплатно показывать эскизы лучших спектаклей «Любимовки»

29.06.2022 15:47

Камерный театр Челябинска завершит сезон коллективным выходом на воду

29.06.2022 15:11

ФСБ пресекла контрабанду военной продукции в страны Восточной Европы

29.06.2022 14:57

О планах челябинских промышленников по импортозамещению узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»

29.06.2022 14:26

ВТБ: спрос на ипотеку с господдержкой после снижения ставок вырос на 70%

29.06.2022 14:23

Москвичи и гости столицы увидят аркаимские артефакты в Коломенском

29.06.2022 13:47

Предпремьерный показ «Булок» (16+) с Кристиной Асмус пройдет в «Синема Парк "Горки"

29.06.2022 13:44

Челябинская библиотека для слепых создала интерактивную карту пунктов выдачи литературы спецформатов

29.06.2022 13:38

В Тракторозаводском районе Челябинска ремонтируют изъеденные коррозией тепловые сети

29.06.2022 13:28

Пропавший в Москве 17-летний юноша обнаружился в Челябинске

29.06.2022 12:44

В Южноуральске супружеская пара попалась на закладке наркотиков

29.06.2022 12:24

Текслер: «Аркаим» выходит во всероссийский прокат

29.06.2022 11:50

В Челябинской области выросло суточное число заболевших ковидом

29.06.2022 11:35

В Челябинске отремонтируют дороги к спортивным объектам

29.06.2022 11:28

Южноуральцев приглашают на Парижский полумарафон

29.06.2022 11:09

Госдума поддержала инициативу Законодательного Собрания Челябинской области

29.06.2022 10:53

На автобусном маршруте «Роза – Челябинск» работал лишенный прав водитель

29.06.2022 10:27

В Челябинске пройдет чемпионат России по дартсу

29.06.2022 10:21

Час с ректором ЮУрГУ: Александр Вагнер ответит на все вопросы абитуриентов

29.06.2022 10:14

«Молния-2022»: силовики спасают Аргаяшскую ТЭЦ от условных террористов

29.06.2022 10:04

Студентка ЮУрГУ разработала дизайн-макет летописи Одигитриевского женского монастыря

29.06.2022 09:38

Текслер обратился к главе минсельхоза РФ за господдержкой

29.06.2022 09:38

В Челябинске состоится концерт памяти погибших в Аргуне в 2000 году южноуральских правоохранителях

28.06.2022 23:04

Челябинский парк Гагарина ищет желающих улучшить его облик и наполнение