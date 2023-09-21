Педуниверситет приглашает абитуриентов на подготовительное отделение

Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет приглашает учащихся и выпускников образовательных учреждений на подготовительное отделение.

На подготовительном отделении педагогического университета ждут всех, кто хочет качественно подготовиться к сдаче единого государственного экзамена, а также улучшить свои знания по самым востребованным дисциплинам. Занятия будут организованы по 10 предметам: русский язык, обществознание, история, математика, физика, химия, биология, информатика, иностранные языки, литература.

В течение года учащиеся подготовительного отделения значительно повысят уровень знаний по общеобразовательным предметам, подготовятся к сдаче ЕГЭ и с высокими результатами смогут поступить в ЮУрГГПУ или в любой другой вуз страны.

Занятия будут проводить высококвалифицированные преподаватели университета, кандидаты и доктора наук, члены региональных предметных комиссий ЕГЭ.

Также ведется прием в подготовительное отделение на бюджетные места. Бесплатно в ЮУрГГПУ смогут обучаться льготные категории граждан, среди которых дети-сироты, дети-инвалиды, инвалиды 1 и 2-й групп, лица, принимавшие участие в боевых действиях, и их дети, дети военнослужащих и другие категории. Подробную информацию можно уточнить тут.

Занятия проводятся в главном корпусе ЮУрГГПУ (пр. Ленина, 69. Кабинет 267а) в будни с 16:00 и в выходные дни с 10:00. Продолжительность – 2-3 часа.

По вопросам приема необходимо обращаться в приемную комиссию по телефонам: (351)216-56-31, 216-57-12, 216-63-63, 216-57-37.

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