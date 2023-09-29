Пенсионеров Челябинска бесплатно обучат цифровой грамотности

Для пожилых людей в Челябинске организовано бесплатное обучение цифровым навыкам. Освоить современные технологии, научиться работать на компьютере или разобраться в новом смартфоне помогают пенсионерам в Центре развития цифровых технологий. Первый поток этой осени уже набран, занятия начались.

Образовательный интенсив «Цифровой гражданин» проводит Министерство информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области при поддержке Общества «Знание» в рамках Национального проекта «Цифровая экономика».

Для начинающих пользователей цифровых сервисов зрелого возраста предусмотрены десятидневные курсы. Пожилые люди с помощью студентов-волонтеров, преподавателей информационных технологий и приглашенных специалистов осваивают премудрости современной цифровой электроники и учатся использовать мобильные устройства в своей повседневной жизни.

«Участники интенсива “Цифровой гражданин” узнают о возможностях своего смартфона, учатся самостоятельно ориентироваться на едином портале “Госуслуги”, пользоваться электронной почтой, общаться со своими близкими в популярных мессенджерах и социальных сетях, — рассказывают в Центре развития цифровых технологий Челябинской области. — Мы учим пожилых людей правильно обращаться с банковскими и другими цифровыми сервисами, а также рассказываем, как защититься от кибермошенников».

Организаторы программы отмечают, что для полноценного участия в цифровом обучающем интенсиве необходимо приносить на занятия свой ноутбук, планшет или современный смартфон с возможностью выхода в интернет. Занятия построены таким образом, чтобы все слушатели курсов могли получить не только теоретические знания, но и практические навыки. В этом ученикам «золотого» возраста помогают волонтёры из Челябинских педагогических колледжей номер один и два, а также Уральского регионального колледжа.

Разобраться в возможностях своего смартфона, создать и настроить собственные аккаунты в популярных соцсетях, установить и запустить приложения с удобными мессенджерами, а также отправить сообщения своим родным и близким челябинцы старшего поколения смогли уже в первый день интенсива.

Кроме того, пожилые люди не отстают от прогресса и всё чаще совершают покупки на электронных маркетплейсах. Слушательница курсов Людмила Галеркина научилась оплачивать покупки онлайн и поделилась впечатлениями:

«За два дня обучения я уже научилась отправлять оплату, переводить деньги, — рассказывает Людмила Галеркина. — Надеюсь, что потом смогу научиться вести свой блог в Интернете, потому что смотрю как многие люди старшего возраста ведут свои соцсети. Думаю, что тоже осилю».

Специальный урок, посвященный защите от кибермошенничества, для пожилых людей провел начальник службы безопасности одного из челябинских банков Евгений Петер. Он рассказал курсантам об электронных расчетах банковской картой в магазинах, о тонкостях обновления программного обеспечения и установки приложений банков на телефоне, а также проинструктировал о действиях в подозрительных ситуациях, когда поступил звонок от сотрудников банка. Как понять, что звонят мошенники и как себя вести — эта тема вызвала больше всего вопросов у слушателей.

По итогам десятидневного цифрового интенсива, его слушатели могут продолжить обучение и записаться на следующий уровень подготовки — для продвинутых пользователей старшего возраста. Здесь можно научиться вести свой блог, создавать для него фото- и видеоконтент, а также продвигать свою интернет-страничку, повышая ее популярность среди подписчиков. Старт ближайшего интенсива для совершенствующихся пользователей — 27 ноября. Продолжительность — пять дней.

Весной 2023 года в Челябинске группа людей старшего возраста уже прошла обучение основам блогинга в социальной сети ВКонтакте. Бесплатный интенсив «Цифровой гражданин для совершенствующихся» состоялся в Центре развития цифровых технологий в марте, и в нем приняли участие челябинцы старше 55 лет, которые научились рассказывать о своих хобби и делиться творчеством в личных блогах.

Сегодня набор на обучающие курсы для начинающих в Центре развития цифровых технологий идет полным ходом, расписание групп составлено до конца 2023 года. Попасть в число учеников можно записавшись по телефону 8-351-218-22-77 в будние дни с 8:30 до 17:30.

Даты ближайших десятидневных интенсивов «Цифровой гражданин» для начинающих: 16 октября, 13 ноября, 11 декабря. Занятия проходят бесплатно по адресу: улица Лесопарковая, 5, корпус 2 в рабочие дни с 10:00 до 12:15.