Пенсионеры-садоводы Челябинской области смогут воспользоваться скидкой на проезд в электричках

Пенсионерам-садоводам Челябинской области вновь предоставят льготы на проезд в пригородном транспорте до из приусадебных участков.

Как сообщила помощник руководителя по связям с общественностью АО «Свердловская пригородная компания» Алена Изместьева, льгота будет предоставляться с первого мая по 15 октября.

По льготным ценам южноуральские пенсионеры будут ездить на основании месячных абонементных билетов. Они действуют для проезда пассажиров в определенные ими даты (не более 15 дней в месяц). Можно будет воспользоваться абонементными билетами для проезда в выходные дни.

Льгота будет предоставляться южноуральцам при достижении ими возраста 55 (женщины) и 60 лет (мужчины), которые являются членами садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ, либо других некоммерческих организаций, созданных для ведения садоводства, либо ведущие садоводство на своем участке без участия в товариществах.

Оформление абонементных билетов производится во всех пригородных кассах на основании документа, удостоверяющего личность, справки садового товарищества, а также пенсионного удостоверения или справки о назначении пенсии (для граждан, получающих пенсию).