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Пенсионный фонд предупреждает: услуги предоставляются только по предварительной записи

Общество
Сегодня, 15:35

Для снижения риска распространения коронавирусной инфекции начиная с 30 марта, прием в клиентских службах управлений Пенсионного фонда в городах и районах Челябинской области ведется только по предварительной записи и только по тем услугам, которые нельзя получить дистанционно через личный кабинет на сайте ПФР или портале Госуслуг.

Как сообщили в пресс-службе отделения ПФР по Челябинской области, записаться на прием в клиентскую службу можно через электронный сервис предварительной записи. Он доступен в открытой части сайта Пенсионного фонда и не требует входа в личный кабинет. Помимо этого, записаться можно по телефону контакт-центров города Челябинска 8 (351) 778-67-67  и Магнитогорска 8 (3519) 40-41-30, 40-41-31(только для жителей указанных городов), а также по телефонам горячих линий УПФР в городах и районах Челябинской области.

Обратиться за большинством услуг Пенсионного фонда сегодня можно онлайн. Электронные сервисы ПФР охватывают практически все направления деятельности фонда и предоставляемые выплаты. Использовать кабинет могут и пенсионеры, и те, кто только формирует пенсию или имеет право на другие социальные выплаты.

Пенсионеры и предпенсионеры могут получить через кабинет справки и документы, в том числе для дистанционного представления в другие организации. Работающим россиянам в кабинете доступны сведения о пенсионных коэффициентах, накоплениях, стаже и отчислениях работодателей на пенсию. Семьи с сертификатом материнского капитала найдут информацию о расходовании средств и их актуальной сумме.

Личный кабинет также позволяет обращаться за оформлением большинства выплат ПФР. Например, подать электронное заявление о смене способа доставки пенсии или замене социальной услуги на денежную компенсацию. Через кабинет можно оформить выплаты по уходу за пенсионером, ребенком-инвалидом или инвалидом с детства первой группы. Необходимые электронные заявления о назначении выплаты и о согласии на осуществление ухода также реализованы в кабинете. Соответственно, в нем есть возможность подать заявление от лица законного представителя: родителя, усыновителя, опекуна или попечителя.

Вопросы относительно назначенных выплат и предоставления услуг фонда можно направить через онлайн-приемную. Также справочная информация предоставляется по телефонам горячих линий УПФР в городах и районах Челябинской области, справочного телефона Отделения ПФР 8 (351)282-28-28, контакт-центров города Челябинска 8 (351) 778-67-67 и Магнитогорска 8 (3519) 40-41-30, 40-41-31.

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