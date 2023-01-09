09.01.2023
В Каслях мужчина оставил пасынка без пальца
09.01.2023
Аферистка из Магнитогорска, похитившая у пайщиков 80 миллионов рублей, хотела выйти по УДО
09.01.2023
Пенсионному фонду указали на нарушение
09.01.2023
«Урок здоровья» для южноуральских детей-сирот
09.01.2023
В Магнитогорске стартовал любимый всеми «Снежный мяч»
09.01.2023
«Ростелеком» определил топ самых прокачанных поселков Южного Урала
Пенсионному фонду указали на нарушение
Прокуратура потребовала оставить челябинке прожиточный минимум
28.12.2022
График выплат пенсий за январь обнародовал ПФР по Челябинской области
01.12.2022
«Ростелеком» и ПФР назвали лидеров всероссийского конкурса «Спасибо интернету»
23.09.2022
Сотрудники пенсионного фонда собрали подарки для воспитанников детских домов
30.08.2022
Более 12 тысяч пенсионеров Челябинской области получают надбавку за сельский стаж
Мороз отменил занятия в школах Челябинска, Магнитогорска, Миасса и Копейска
09.01.2023
В Рождественскую ночь митрополит Алексий совершил Божественную литургию
07.01.2023
Рождественское послание Патриарха Кирилла и митрополита Алексия
06.01.2023
С новым 2023 годом, дорогие читатели!
01.01.2023
От «Карнавальной ночи» до «Француза»: челябинские «следы» в новогодних кинолентах
31.12.2022