Пенсионному фонду указали на нарушение

Прокуратура Металлургического района Челябинска встала на защиту пожилой женщины. Пенсионный фонд производил у нее удержания из пенсии, остаток которой не превышал прожиточного минимума.

Установлено, что удержания из пенсии по старости у местной жительницы производились отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Челябинской области на основании постановлений об обращении взыскания на пенсию в рамках исполнительных производств, а также на основании судебных приказов, предъявленных взыскателями напрямую.

Как сообщили в прокуратуре региона, в результате производимых удержаний по различным исполнительным документам остаток пенсии должницы составлял менее прожиточного минимума, что ставило заявителя в тяжелое материальное положение.

Прокурором района руководителю ОПФР по Челябинской области внесено представление об устранении нарушений закона с требованием сохранения прожиточного минимума при производстве удержаний из пенсии заявительницы.

По результатам рассмотрения представления права пенсионерки восстановлены, с декабря 2022 года она получает пенсию с учетом установленного размера прожиточного минимума.