23.09.2022
Сотрудники пенсионного фонда собрали подарки для воспитанников детских домов
23.09.2022
«Ростелеком» представит в Челябинске решение по автономной выработке тепла и электричества
23.09.2022
Мощное, передовое предприятие: ГРЦ Макеева поразил воображение старшеклассников Миасса
23.09.2022
Анонсы событий и мероприятий на выходные
23.09.2022
В Челябинской области сотрудники ЮУЖД высадили 19 тысяч деревьев
23.09.2022
В Челябинске продадут с молотка недострой на Свердловском проспекте
Сотрудники пенсионного фонда собрали подарки для воспитанников детских домов
30.08.2022
Более 12 тысяч пенсионеров Челябинской области получают надбавку за сельский стаж
19.08.2022
В Челябинской области ежемесячные денежные выплаты получит свыше 110 тысяч детей в возрасте от 8 до 17 лет
03.08.2022
СНИЛС для детей Пенсионный фонд оформляет проактивно: как родителям найти и сохранить важный документ
01.08.2022
Отделение ПФР по Челябинской области возобновило личные встречи с южноуральцами
В 2023 году администрация Челябинска не собирается ставить столбики вдоль путей
23.09.2022
Фейк, который оказался не фейком
22.09.2022
Выпускник ЮУрГУ Петелин прибыл на МКС с двумя космонавтами и Чебурашкой
22.09.2022
Президент Путин объявил частичную мобилизацию в России
21.09.2022
На изучение необходимости продления метротрама в Челябинске готовы потратить 28 миллионов
20.09.2022