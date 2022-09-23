Сотрудники пенсионного фонда собрали подарки для воспитанников детских домов

Специалисты ПФР по Челябинской области подготовили и передали 60 канцелярских наборов для воспитанников детских домов. Яркие альбомы и тетради, карандаши, краски и другие принадлежности для творчества и учёбы они покупали для детей лично.

Об этом сообщили в пресс-службе ПФР по Челябинской области

40 наборов получили воспитанники МКУСО «Социальный приют для детей и подростков «Возрождение» Калининского района Челябинска. Еще 20 пакетов получили воспитанники МБУ «Аистенок».

Сотрудники ОПФР по Челябинской области регулярно поддерживают благотворительные акции. В августе для школьников Донбасса были собраны несколько сотен книг художественной литературы и научно-популярной тематики. А ко Дню защиты детей был организован конкурс рисунка на асфальте. Призы получили все юные участники.