Перекресток Свердловского проспекта и Труда в Челябинске закрывают для транспорта

Перекресток Свердловского проспекта и улицы Труда в Челябинске сегодня, 11 сентября, в 22 часа закрывают для транспорта (по направлению к Торговому центру).

Ограничение будет действовать, по предварительной информации, до 23 часов 19 сентября. Как отмечают в пресс-службе мэрии, данная мера вводится в связи с капремонтом трамвайных путей.

Объезд будет осуществляться по улицам Труда, Красная и Каслинская.