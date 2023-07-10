10.07.2023
Сотни челябинцев проверили свое здоровье в парке Гагарина
10.07.2023
«Ростелеком» и автомобильный завод «Урал» договорились о стратегическом партнерстве
10.07.2023
Перевозчики Челябинской агломерации наказаны рублем за жару в транспорте и нерабочие валидаторы
10.07.2023
В парке имени Тищенко Челябинска обустроят площадку под аттракционы
10.07.2023
«Браво, Челябинск!»: театр имени Глинки завершил гастроли в Минске
10.07.2023
В Челябинске на пожаре в частном секторе погибли два человека
Перевозчики Челябинской агломерации наказаны рублем за жару в транспорте и нерабочие валидаторы
05.07.2023
В Челябинске из-за работ на проспекте Победы изменят маршруты шесть трамваев
04.07.2023
В автобусах Челябинска за неделю поймали больше тысячи «зайцев»
16.06.2023
В Челябинске в выходные изменятся маршруты пяти троллейбусов
05.06.2023
Челябинских перевозчиков штрафуют за высокий градус в салонах и неисправные валидаторы
Челябинская область отмечает день семьи, любви и верности
08.07.2023
В Челябинской области в течение пяти дней будет аномально жаркая погода
07.07.2023
В Челябинской области чествуют юбиляров семейной жизни
07.07.2023
Текслер: «Реабилитационный центр для участников СВО нужно запустить как можно скорее»
06.07.2023
Алексей Текслер внес предложения по совершенствованию межбюджетных отношений
06.07.2023