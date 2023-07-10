Перевозчики Челябинской агломерации наказаны рублем за жару в транспорте и нерабочие валидаторы

Перевозчиков Челябинской агломерации, работающих на маршрутах регулируемого тарифа, по итогам июньских проверок оштрафовали на 700 тысяч рублей.

Как сообщает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт», в общей сложности в первый месяц лета было проверено 281 транспортное средство: 276 автобусов и пять трамваев.

В числе основных нарушений, выявленных проверяющими, - неработающие терминалы безналичной оплаты проезда и валидаторы; не принимающий оплату по социальной карте кассовый терминал у водителя; отсутствие или неработоспособность систем кондиционирования.

Кроме того, нарушением является (и такие факты выявлялись) предложение водителя оплатить проезд переводом.

Проверки транспорта ведутся каждый день. Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», в Челябинске усилен контроль за исправностью системы охлаждения в городских автобусах.