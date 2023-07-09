В Челябинске ужесточили проверки работоспособности кондиционеров

В Челябинске в связи с аномальной жарой МУП «Служба организации движения» усилило контроль за исправностью системы охлаждения в городских автобусах.

«Благодаря постоянным диагностикам своевременно проводится дозаправка фреоном, а также устранение возникающих неисправностей. На предприятии уже отмечают значительное снижение количества жалоб на неработающие кондиционеры», - сообщает телеграм-канал «Автобусный парк Челябинска».

МУП «СОД» на постоянной основе проводит с водительским составом инструктаж по работе на линии с использованием системы климат-контроля для поддержания в салоне комфортного температурного режима.