Первая половина наступившей недели будет теплой, во второй похолодает

Первые дни наступившей недели в Челябинской области ожидаются очень теплыми и практически без осадков, но затем в регион придет арктический циклон, который принесен понижение температуры воздуха. В воскресенье синоптики вновь обещают возвращение тепла. Всю неделю вероятны магнитные бури.

«Прошедшая неделя наладила температурный режим весны (стало теплее на 5-7 градусов) и завершилась долгожданными дождями, которые принес циклон, поднявшийся на Урал с Европейского юга России», - рассказала главный синоптик ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Галина Шепоренко.

Первые дни наступившей недели ожидаются теплыми, без значительных осадков. По данным Челябинского Гидрометцентра, температура воздуха ночью в первые два дня недели – до плюс семи градусов, в последующие три дня – до плюс 11 градусов. Днем воздух будет прогреваться до плюс 18-23 градусов.

В пятницу, 28 апреля, западный циклон принесет дожди и похолодание. «Вторжение арктического воздуха в тыл циклона приведет к ночным заморозкам, которые вероятны 29-30 апреля в южных районах Уральского региона», - прогнозирует Галина Шепоренко.

Днем температура воздуха также понизится по сравнению с первыми днями недели до 6-11 градусов. В воскресенье 30 апреля, на Южном Урале ожидается комфортная погода: плюс 10-15 градусов.

По среднесрочным прогнозам, 26, 27, 28 и 30 апреля ожидаются магнитные бури (уровень G1, Кр=5).