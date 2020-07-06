Первые южноуральские призывники отправились на службу Отечеству по небу

Первые южноуральские призывники отправились служить Отечеству авиационным транспортом.

К местам службы в соединениях и воинских частях, дислоцированых на юге России, ребят доставил самолет военно-транспортной авиации ИЛ-76.

Первая отправка призывников Челябинской и Курганской областей авиатранспортом состоялась в Свердловской области. На аэродром молодежь из двух регионов (это более 150-ти человек) доставил автомобильный транспорт, прошедший специальную обработку.

Как сообщили в пресс-службе Центрального военного округа, для недопущения распространения коронавирусной инфекции военкоматы регионов ЦВО предпринимают беспрецедентные меры. В воздушных судах, поездах и автобусах предварительно проводится дезинфекция. Перед отправкой к местам прохождения службы призывники сдают тесты на наличие коронавирусной инфекции. Каждому выдается комплект средств индивидуальной защиты (маски, перчатки) для сохранения своего здоровья и здоровья окружающих.

Всего в ходе весеннего призыва 2020-го года военные комиссариаты Центрального военного округа призовут около 52-х тысяч человек.

Призыв на территории ЦВО проходит в 28-ми субъектах Российской Федерации, за исключением Ямало-Ненецкого автономного округа, где отправки в армию проводятся только в осенний период.