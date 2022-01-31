Платежная система PayBox: настолько ли она хороша?

Существует множество сервисов для осуществления платежей. Какие-то лучше, какие-то хуже, и чего-то особенного и нового не создавалось уже достаточно давно, особенно, если говорить о странах СНГ. Хотя есть и исключения. Почти 8 лет назад в Казахстане появился достойный конкурент среди популярных платежных систем для бизнеса — PayBox money , который быстро вышел на международный уровень. Предлагаем рассмотреть функционал сервиса и главные его преимущества.

Что может PayBox?

Быстрорастущая популярность системы легко объясняется ее широкими возможностями. К основным относятся:

принятие и осуществление денежных переводов;

рекуррентные платежи;

возврат средств клиентам;

переводы денег с карты на карту;

ручное выставление счета;

система антифрод SecureBox.

Большое количество функций, приятный и простой интерфейс значительно облегчают работу как клиентам, так и предпринимателям. Кроме вышеперечисленных возможностей PayBox имеет и другие, такие как, например, HTML-кнопка (позволяет превратить сайт с одной страницей в полноценный интернет-магазин за один клик).

Преимущества и особенности

Широкий функционал не является единственным плюсом PayBox money. Кроме него присутствуют также:

простое и быстрое подключение, которое к тому же является бесплатным;

большое количество платежных методов как банковскими картами, так и бесконтактной оплатой со смартфона;

фискализация, происходящая полностью онлайн;

поддержка 24/7 и персональный менеджер;

выставление счета в мессенджерах;

возможность QR-оплаты;

удобный личный кабинет и приложение.

Благодаря этим преимуществам платежная система PayBox обретает больше известности, получая новых и новых клиентов абсолютно разного масштаба.

Перспективное будущее для каждого

PayBox стремительно развивается и с каждым днем становится все лучше, вводя новые функции, возможности, расширяя сферу своей деятельности на другие страны СНГ. Удобство этой системы и качество работы сотрудников компании не оставляют сомнений в том, стоит ли начинать с ней работу.