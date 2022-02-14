Плохие дороги: Верховный суд признал «Нижавтодорстрой» виновным в причинении многомиллионного ущерба бюджету Челябинска

Верховный суд РФ подтвердил законность выводов главного контрольного управления Челябинской области о причинении компанией «Нижавтодорострой» серьезных убытков бюджету южноуральской столицы при реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Речь идет о сумме в 56 миллионов рублей, сообщает ОНФ в Челябинской области, эксперты которого, изучив конкурсную документацию, еще в 2019-м году заявили о многочисленных нарушениях при организации закупки на ремонт дорог в Челябинске.

«В частности, участвовавшая в аукционе компания «ЯКК», желая получить крупный лот размером более 800 миллионов рублей, предоставила недействительную банковскую гарантию. Это поставило под угрозу реализацию нацпроекта. В результате контракт получила компания «Нижавтодорстрой», которая в последствии отметилась многочисленными нарушениями: некачественная работа на вверенных объектах (глубокие сквозные провалы, разрушение нового асфальта, ямы, просадки, неправильные уклоны, колейность и другие дефекты), манипуляции с документами (в том числе - подлог документации по поставке битума из Нижнего Новгорода), формальное ведение отчетности, в связи с чем не представлялось возможным отследить реальный объем работы, проделанной подрядчиком, и качество ее выполнения. Последнее дало возможность компании подтасовывать данные под личные интересы», - заявили представители ОНФ в Челябинской области.

Так, согласно документам, партия битума, изготовленная десятого августа 2019 года в Нижнем Новгороде, в этот же день была оформлена надлежащим образом и уложена в столице Южного Урала на расстоянии более 1300 километра от места его изготовления. С учетом расстояния между городами, для преодоления которого потребуется не менее 19-ти часов пути, информация в отчетах вызвала у проверяющих большие сомнения в ее достоверности, напомнили эксперты Народного фронта.

В ходе мониторингов и контрольных рейдов общественники также подключали независимые лаборатории, чьи исследования затем были переданы контролирующим службам в подтверждение выявленных нарушений. Благодаря системному контролю на всех этапах реализации нацпроекта, активистам Народного фронта удалось вовремя выявить факты занижения верхнего слоя асфальта – сначала на Университетской набережной, где подрядчика заставили переделать всю работу в рамках гарантийных обязательств, а после – на Новоградском проспекте.

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«Чтобы избежать рисков при работе с такими подрядчиками, мы обращали внимание заказчика на наличие банковской гарантии, которая является способом предотвращения убытков. Мы настаивали на проведении проверочных мероприятий по выявленным нарушениям до истечения срока действия гарантии, поскольку в противном случае процедура компенсации возможных хищений из бюджета при исполнении контракта значительно бы осложнилась», - рассказал руководитель регионального исполкома Народного фронта в Челябинской области Денис Рыжий.

Тем не менее, администрация Челябинска работу «Нижавтодорстроя» приняла и оплатила, а общественники, недовольные таким поворотом, обратились в главное контрольное управление региона и генеральную прокуратуру РФ с просьбой провести проверку на предмет соблюдения нормативов при организации закупочной процедуры и исполнении госконтракта.

По сигналу общественников специалисты ГКУ сопоставили сведения из документации подрядчика и фактическую информацию о нарушениях, предоставленную Народным фронтом. По итогам разбирательств ведомство согласилось с доводами общественников и подтвердило наличие значительных нарушений, что привело к убыткам в размере 56 миллионов 124 тысяч 355 рублей.

«Комитет дорожного хозяйства Челябинска (КДХ) и министерство дорожного хозяйства и транспорта региона пытались оспорить акт ГКУ в судах, однако, пройдя несколько инстанций, лишь упустили время для взыскания убытков в бюджет. Суды подтвердили неустранимые нарушения при организации закупки и исполнении госконтракта. Решение вступило в силу», - сообщили в ОНФ Челябинской области.

По словам Дениса Рыжего, формулировка «неустранимые нарушения» означает, что муниципалитет не сможет исправить последствия халатной работы.

Народный фронт обратится в полицию для принятия мер в отношении компании «Нижавтодорстрой».

Общественники напомнили также, что в 2020 году комитет дорожного хозяйства Челябинска обратился в суд с иском к подрядчику «Нижавтодорстрой» в рамках дела №А43-15554/2020, но оно было приостановлено в связи с обжалованием акта ГКУ. После завершения дела в Верховном суде в январе 2022 года у КДХ появилась возможность инициировать возобновление дела о взыскании бюджетных средств с подрядчика.

Отметим, ранее ОНФ рекомендовал внести данного подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков за многочисленные нарушения.