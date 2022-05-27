Площадь запела и засияла: в Карабаше включили светомузыкальный фонтан

Торжественное открытие фонтанного сезона в Карабаше Челябинской области состоялась вчера, 26 мая. Поющий и танцующий фонтан на Центральной площади собрал вокруг себя не только карабашцев, но и гостей города.

Перед включением фонтана на площади коллектив досугового центра «Сфера» провел игры для детей, интерактивы для молодежи и старшего поколения, розыгрыши подарков.

«Сегодня здесь полная площадь людей! Этот праздник – включение фонтана в летний сезон – очень популярен. Я вижу, что Карабаш становится точкой притяжения и для ближайших городов. Меня это радует! Настроение жителей Карабаша меняется в лучшую сторону. Сейчас Карабаш – это птица Феникс, которая возрождается и расправляет крылья», – выразила мнение депутат Законодательного Собрания Челябинской области Елена Тарасова.

Площадь запела и засияла Мария Белова Поделиться

Автоматизированный светомузыкальный «сухой» фонтан – конструкция, в которой нет чаши, а струи воды бьют прямо из земли – был запущен в работу в прошлом году. Он стал частью проекта Центральной площади, на месте которой раньше был пустырь. Теперь это основная площадка для проведения городских культурно-массовых мероприятий. За создание нового общественного пространства высказались жители города. Проект получил финансирование из федерального бюджета в рамках конкурса «Малые города и исторические поселения». Развитие социальной инфраструктуры города поддержало и градообразующее предприятие «Карабашмедь».

«Наш фонтан еще молодой, поэтому он только набирает репертуар. В прошлом году жители говорили нам, что некоторые песни можно было бы заменить, добавив что-то более молодежное, танцевальное. Поэтому в этом году перед запуском фонтана мы опросили карабашцев, какие из песен устраивают, какие убрать, а какие добавить. После опроса отдали новые песни программистам. Сегодня мы их услышим. Затем соединим старый и новый плейлисты и будем думать, как программа будет выглядеть в течение всего летнего сезона», – рассказал глава города Олег Буданов.

Все лето фонтан будет работать с утра до позднего вечера. В первой половине дня – в классическом режиме, вечером будет включаться яркое освещение и запускаться несколько получасовых сеансов музыкальной программы.

«На открытие фонтана мы всей семьей специально приехали из Кыштыма. Пока в нашем родном городе нет такого светомузыкального фонтана. Дочь счастлива! Будем приезжать сюда еще», – отметила жительница Кыштыма Василиса Хакимова.

Добавим, что площадь с фонтаном, детской игровой площадкой, зонами отдыха, сценой и скейт-парком расположена в центральной части города, где за прошедшие пять лет появилось несколько социальных объектов – жилой комплекс «Медный», торгово-развлекательный центр «Медь», спортивный комплекс «Металлург» и Аллея ветеранов.