По какой цене и когда выгоднее продать монету из коллекции?

Продажа монет из коллекции (золотых, серебряных, медно-никелевых, латунных, медных) – вариант для тех, кто хотел бы получить деньги. Скупкой занимаются ломбарды, банки, нумизматические магазины, частные лица и другие.

Но как продать монету и не продешевить?

Цена монет и от чего она зависит

Принято считать, что с годами монеты только растут в стоимости. Это порождает спрос на экземпляры в золоте, серебре, платине, палладии и других металлах. На самом деле цена монет определяется не только стоимостью драгметалла. Также необходимо учитывать дополнительные факторы:

состояние изделия из коллекции; тираж выпуска, количество представленных на рынке экземпляров; спрос со стороны коллекционеров, а также многие другие.

Кому и куда продать монету из драгоценного или недрагоценного сплава?

Способов получить деньги за рубли / доллары / талеры / евро / гривны / динары много. Вот только основные:

Продать монету в Сбербанк. Цена будет не самой выгодной. Отделения принимают только экземпляры в идеальном качестве и в полной комплектации (сертификаты, коробки и т.д.). Список монет, которые выкупает Сбербанк, ограничен. Продать монету в ломбард. Цена определяется только содержанием драгметалла (без учета нумизматической ценности экземпляров). Известны случаи, конда оценщики ломбарда используют химические реагенты для определения пробы драгметалла. Это автоматически портит состояние монет. Продать монету на доске объявлений или на форуме. Сделки возможны, но придется тратить время на общение с покупателями, торг, размещение объявлений и т.д. Отдельные монеты могут продаваться годами. Продать монету на аукционе. Цена в теории может быть высокой, но на практике необходимо учитывать ограничения: долгий срок сделки, процент площадки за сопровождение, продажа доступна не для всех экземпляров и т.д.

Часто нумизматическая скупка – отличный вариант, как быстро продать монеты и получить деньги сразу. Существуют салоны, которые предлагают до 5,5 млн рублей в день сделки без дополнительных проверок и документов.