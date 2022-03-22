По Смолино на лодочках: Александр Орёл пообещал челябинцам уникальное береговое пространство

Глава Ленинского района Челябинска Александр Орёл по-хорошему взбудоражил горожан: на своей странице в ВКонтакте чиновник рассказал о поступившем ему на рассмотрение вместе с проектом межевания проекте планировки территории на берегу озера Смолино.

По словам Александра Орла, речь идет об участке от жилого комплекса «НИКС» до дома №95 по улице Новороссийской.

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Как отметил районный глава, проект документа был разработан по заданию городского управления по архитектурно-градостроительному проектированию. Александр Орёл назвал этот документ революционным и пояснил, что работа над ним велась около десятилетия.

Глава Ленинского района напомнил о разрабатываемом в то время проекте «Золотая миля», который предусматривал многоэтажную жилую и коммерческо-деловую застройку всей береговой полосы челябинского водоема (это было бы очень плохо, если не сказать убийственно, для озера Смолино).

«Разработанный сейчас проект не предусматривает новых капитальных объектов (кроме уже существующих пятен застройки) и нацелен на создание полноценного общественного пространства, объекты инфраструктуры которого будут нестационарными», - подчеркнул Александр Орёл.

Он сообщил также, что документация по планировке береговой полосы озера до утверждения подлежит обязательному рассмотрению на публичных слушаниях, о месте и времени проведения которых жителей Ленинского района обязательно проинформируют.

О месте и времени рассмотрения данного проекта обязательно проинформирую жителей района.

Жители Челябинска, прочитав пост Александра Орла, стали активно комментировать данную новость.

«В Челябинске обязательно нужно такое общественное пространство! Александр Евгеньевич очень неравнодушный человек! У него обязательно все получится. Мы его поддержим и потом с благодарностью будем гулять там со своими детьми и внуками», - написал Сергей Ермаков.

«Отличная новость! На прошлой неделе я рассказывал детям про эскизный проект Wowhaus, в надежде что это когда-нибудь реализуется. Проект «Золотая миля» был жестокий, я не увидел там своего дома. И хорошо, что он не воплотился!» - присоединился к обсуждению Андрей Ершов.

«Классно! Обустройство набережной вплоть до Сухомесово - то, за что проголосовали жители района в 2018 году», - отметил журналист Влад Писанов.

«Здорово, Александр Евгеньевич! Давно ждем благоустройства этого участка набережной. Скорее бы уже сдвинулось все с мертвой точки», - порадовалась Олеся Прокина.

«Как это будет относительно требований к озеру как памятнику природы? Надо с министерством экологии решить все до составления ТЗ. Давно пора, особенно отвести от озера все стоки», - подчеркнул общественник, экоактивист Виталий Полторацкий.