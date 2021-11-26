Победительница реалити-сериала «Солдатки» из Челябинска Ксения Козлова: «Я пришла в спецназ за волевым характером»

Второй сезон, выходивший на ТНТ4 под названием «Солдатки. Спецназ», завершился. Его победителями стали сразу пять участниц. Девушки прошли курс подготовки спецназа и сдали финальные нормативы. Жительница Челябинска Ксения Козлова стала одной из победительниц второго сезона. В интервью она поделилась своими эмоциями и рассказала о жизни после проекта.

– Как проект «Солдатки» изменил вашу жизнь?

– Я поняла, что «Солдатки. Спецназ» – это все мы. Это был нескончаемый аттракцион приключений, бешеные качели эмоций, чувств, постоянная смена событий в режиме нон-стоп, своя, совершенно другая, отдельная жизнь. Армия – это моя мечта, которая стала реальностью. Но самое главное – осознание, что мы сделали это вместе и теперь есть друг у друга. Я обрела веру в дружбу, в сплочённый сильный коллектив и в настоящих мужчин. А ещё убедилась, что нет ничего невозможного! Я счастлива на все миллион процентов из ста и, если захочу, сверну горы.

– С какими трудностями вы столкнулись, проходя испытания в шоу?

– Каждый день в спецназе были невероятные нагрузки. В какой-то момент проскакивала мысль о том, как хочется всё бросить и сдаться. Я всё чаще начала засыпать и просыпаться со страхом и вопросом: «А что же нас ждёт дальше?» Мой моральный настрой уже сильно сдавал, а нас ещё и плюсом отправили в элиту, сказав, что с этого дня мы будем, помимо обычных занятий, тренироваться ещё больше. С одной стороны, очень приятно, что замечают твои старания и успехи. С другой стороны – шок, страх, паника. Как ещё больше заниматься?! Куда ещё больше?! Обычную бы нагрузку вывезти. У нас были дополнительные индивидуальные занятия. Но были и плюсы выделения в элиту. Например, право самим отдельно ходить до туалета. Как бы это ни звучало… В этот момент мы чувствовали себя настолько свободно, так как в спецназе ничего нельзя делать самому без приказа.

– Какое испытание было для вас самым трудным? Какой момент поразил вас больше остальных во время съемок?

– Переломный момент случился на второй день ТСУ. Я очень сильно прониклась ко всем нашим командирам. Они стали для меня очень близкими и родными. Но в тот день они будто были сами не свои, грубо и жестко общались. Мы были двое суток голодные, промокшие, с ледяными ногами, невероятно тяжелыми рюкзаками за спиной, от которых спина выгибалась в обратную сторону. На огневой подготовке имитация гранаты взорвалась в ногу Куприяновой и в лицо Григорьевой. Но их лица было непоколебимы. Будто бы ничего страшного и не произошло. Я смотрела на их реакцию и абсолютно поражалась тому, кто перед нами. Неужели командиры не видят, что это далеко не нормально. И то, что мы полностью промёрзли, и нас давно уже пора отвезти в казарму и просто согреть. Но никто не давал никакой реакции. Я сделала вывод о том, что им все равно и они сделают все, чтобы нас добить.

– Вы родом из города Шумиха, который находится в Курганской области. Последние несколько лет вы живете в Челябинске. Расскажите, нравится ли вам южноуральская столица? Какие плюсы или минусы вы видите в городе?

– Я обожаю свой родной город всем сердцем и душой, здесь мне всегда тепло и спокойно. У меня есть замечательная семья: мама-трепетная душа, папа-авантюрист, старшая сестра Юля, она моя поддержка и забота, младшая сестра и маленькая проказница Алиса. Я училась в школе № 4 — это самая лучшая школа в нашем городе, по моему мнению, здесь самые лучшие учителя, которые по-настоящему учат и дают знания. После школы поступила в УралГУФК – университет физической культуры. Была ли я спортсменкой? Скорее всего, я просто не знала, кто я и чем хочу заниматься. К сожалению, я так и не смогла закончить университет, хоть и была на финишной прямой. Мне пришлось выбирать между участием в «Солдатках» и университетом. Мой выбор был очевиден!

– На протяжении долгого времени вы были на проекте. Поделитесь, ваши отношения с парнем изменились? Как вы считаете, расстояние сближает или отдаляет пару?

– У нас были сложности в отношениях. Несмотря на то, что мы были вместе больше шести лет, было всякое: измены, предательства, расставания. Я прощала и давала шанс снова и снова в надежде, что всё изменится. Я понимала, что делаю больно только себе, но вечно оттягивала. Для меня было проще простить и принять, лишь бы он был рядом, чем прекратить эти отношения. В солдатках меня спросили: «Что бы ты хотела обрести после службы в спецназе?» Я ответила: «Хочу иметь стержень!» Пришла за сильным волевым характером, набраться смелости и все-таки решиться. Уже на проекте я узнала, что мой молодой человек снова предал меня. В тот момент я сразу поняла, что для меня всё уже решено. И на этот раз я была тверда и уверена в своём решении об окончании отношений.

– Ваши близкие вас поддерживают в шоу? Может быть, вы расскажете о самом необычном пожелании от родственников, если такое было.

– Я очень сильно привязана к родным. Долгое время я с ними не виделась, не общалась и не созванивалась. Уходя на проект, сильно переживала за то, как же быстро здесь вырастет без меня маленькая племянница. Боялась, что не выдержу, сорвусь и из-за этого уйду. За весь проект мне не дошло ни одно письмо из дома. Но я себе убеждала, что, когда мне станет настолько плохо и тяжело, оно обязательно придёт в нужный момент. Я единственная, кому не предоставилась возможно позвонить домой.

– Ваша целью в шоу была победа, и вы стали одной из пяти победительниц второго сезона. Пройдя такой сложный этап в жизни, какие вы испытали эмоции при получении заветного жетона?

– В тот момент моим эмоциям не было предела. Такой насыщенный день. Столько всего произошло. Сдача. Испытания. Борьба с самим собой. Преодоление. Осознание. Принятие. Счастье. Трепет. Радость. Страх. Достижение целей. Признание. Победа. Я всё и всем доказала. Я дошла до конца и теперь могу быть девочкой! Какое же это счастье!

– За время шоу вам удалось с кем-нибудь из участниц подружиться?

– Я всегда любила побеждать и быть только первой. Я пришла с этой же установкой и на проект. Но с самого первого дня нам объясняли и прививали, что спецназ - это команда и семья. Мы все вместе отвечали за каждую из нас. Вместе радовались, вместе отдувались за косяки. Каждый день мы преодолевали всё вместе. И никак иначе. Я не думала, что смогу с кем-то подружиться на проекте. Это не означает, что я планировала быть отстраненной – у меня был план действовать по ситуации. Но попав во второй сезон, я увидела хороших людей. В «Солдатках» все общались на равных.