Почта России трудоустроит беженцев

В Челябинской области, как и во всех регионах страны, Почта России запускает программу трудоустройства беженцев. По ней можно устроиться на работу оператором связи, почтальоном, а также на другие вакансии, которые открыты в конкретном субъекте РФ.

Программа Почты России по трудоустройству людей со статусом беженцев действует во всех регионах страны. Для оформления понадобится только удостоверение беженца. Работа возможна по срочному или бессрочному трудовому договору, а также на условиях частичной занятости в зависимости от пожеланий кандидатов. Об этом сообщили в пресс-службе Почты России.

Чтобы узнать об открытых вакансиях, необходимо перейти по ссылке, выбрать свой регион, найти в списке интересующие позиции, открыть их, нажать «откликнуться» и ввести свои контактные данные. После этого с кандидатом свяжется специалист по подбору персонала. Также узнать о возможностях трудоустройства можно через единый контактный центр Почты 8-800-200-28-84 или центрах занятости региона своего пребывания.

Напомним, Челябинская область одной из первой среди субъектов России заявила о своей готовности принять и разместить на своей территории беженцев из ДНР и ЛНР. В начале марта более 30 человек, вынужденно покинувших ДНР и ЛНР, самостоятельно прибыли в Челябинскую область.

В регионе открыта «горячая линия» для вынужденных переселенцев. Беженцы могут позвонить в любое время суток по номеру круглосуточного многоканального телефона – 8-800-201-90-33.