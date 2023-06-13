Почти 17 тысяч школьников приняли участие в профилактической акции ЮУЖД

С первого мая по первое июня в ходе профилактической акции «Уступи дорогу поездам!» на ЮУЖД прошли мероприятия по предупреждению транспортных происшествий с детьми и подростками. В них приняли участие почти 17 тысяч школьников.

Как сообщает пресс-служба ЮУЖД, с детьми провели беседы о том, где можно переходить через пути и как вести себя на платформе, показали фильмы о безопасности на железнодорожной инфраструктуре. Для ребят были организованы экскурсии на объекты инфраструктуры ЮУЖД, в которых приняли участие 1,3 тысячи учащихся, а также конкурсы детского творчества. При проведении лекций в учебных заведениях, в родительские собрания включались вопросы безопасного нахождения детей и взрослых на объектах инфраструктуры железной дороги. Железнодорожники распространили почти 5 тыс. памяток.

Совместно с сотрудниками транспортной полиции проведено 313 рейдов по проверке соблюдения гражданами правил безопасности на железнодорожных путях, в ходе которых задержано 320 нарушителей, из них девять несовершеннолетних.

Южно-Уральская магистраль призывает родителей уделить особое внимание разъяснению детям правил поведения на железной дороге и самим строго следовать этим правилам.

Правила безопасного поведения проиллюстрированы видеороликами и мультфильмами, изготовленными ОАО «РЖД», которые доступны на официальном сайте ЮУЖД в разделе «Безопасность».