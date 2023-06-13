13.06.2023
Почти 17 тысяч школьников приняли участие в профилактической акции ЮУЖД
13.06.2023
На Южном Урале наращивают производство импортозамещающего теплообменного оборудования
13.06.2023
Решения и инициативы, прозвучавшие на челябинском форуме, направят в федеральные структуры
13.06.2023
В ЧелГУ открыт единственный на Урале диссертационный совет по медиакоммуникациям и журналистике
13.06.2023
Обжалован оправдательный приговор главе Троицка Александру Виноградову
13.06.2023
Суд смягчил меру пресечения гендиректору «Медсервис-регион» Елене Селищевой
Почти 17 тысяч школьников приняли участие в профилактической акции ЮУЖД
11.06.2023
В выходные увеличили число вагонов в Орлане между Челябинском и Екатеринбургом
09.06.2023
Силовики Челябинской области задержали диверсанта, причастного к поджогам на железной дороге
07.06.2023
Поджог релейных шкафов на ЮУЖД привел к задержке нескольких поездов
06.06.2023
Челябинск и Калининград свяжет прямой поезд
В День России в Челябинской области вручили госнаграды шести участникам СВО
12.06.2023
Губернатор, спикер, митрополит и путешественник поздравляют южноуральцев с днем России
12.06.2023
В Челябинскую область поступила порция северного воздуха
11.06.2023
На мысе озера Тургояк открыли стелу «Альбатрос»
10.06.2023
Текслер: В связке науки, бизнеса и власти мы ускорим технологическое развитие нашей страны
09.06.2023