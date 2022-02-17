17.02.2022
Анонсы событий и мероприятий на 18 февраля
17.02.2022
Разговор будет коротким: Владимир Путин предложил высылать мигрантов за любое правонарушение
17.02.2022
Песков высказался о проблеме нападения бездомных собак на людей
17.02.2022
Поддержим своих! Челябинская область борется за победу в шести номинациях народного конкурса туристических маршрутов
17.02.2022
Суд подтвердил, что цены на телетрапы в аэропорту Челябинска завышены
17.02.2022
ВТБ выступает за удаленную сдачу биометрии для получения ипотеки онлайн
Поддержим своих! Челябинская область борется за победу в шести номинациях народного конкурса туристических маршрутов
Ремонт центральной трибуны памятника Ленину на главной площади Челябинска запланирован на май
17.02.2022
Это дно, товарищи: вбухивают миллионы, но челябинский Ленин все еще трещит по швам
16.02.2022
УФСБ России по Челябинской области – 88 лет
16.02.2022
В челябинской поликлинике два окна регистратуры на тысячу человек: как это объяснили в медучреждении
14.02.2022
Ольга Селезнёва: Мы привыкли всё исполнять с нашим русским «Эх!» - от души
14.02.2022