Поддержим своих! Челябинская область борется за победу в шести номинациях народного конкурса туристических маршрутов

Достопримечательности Челябинской области борются за победу во всероссийском конкурсе-премии «Маршрут построен», организованном медиагруппой «Комсомольская правда» при поддержке федерального агентства по туризму.

Народное голосование уже стартовало и продлится до 31-го марта. Живописные уголки природы Южного Урала и яркие, интересные проекты претендуют на лидерство в шести из 15-ти номинаций впервые проводимого конкурса. Об этом сообщила начальник отдела продвижения департамента продвижения туристического потенциала АНО «Агентство международного сотрудничества Челябинской области» Ольга Сукинова.

Чтобы поддержать Челябинскую область, нужно перейти на сайт премии и проголосовать.

По словам Ольги Сукиновой, сейчас список южноуральских номинантов выглядит следующим образом:

- номинация «Главный маршрут» - региональный брендовый маршрут «Челябинск: к нам прилетают даже метеориты!»;

- номинация «Гастрономический маршрут» - ресторация «Счастливый кузюк»;

- номинация «Зелёный маршрут» - национальный парк «Зюраткуль» и тропа «К Большой Каменной реке» в нацпарке «Таганай»;

- номинация «Идея года» - медиапроект «Юраль!»;

- номинация «Место силы» - санаторий «Урал»;

- номинация «Точка притяжения» - музей-заповедник «Аркаим», озеро Тургояк и остров Веры.

В каждой номинации по итогам народного голосования будут определены финалисты, а победителей конкурса экспертное жюри назовет в апреле.