«Поезд знаний» на станциях Усть-Катав и Кропачёво посетили более 300 школьников

В течение двух дней, 13 и 14 сентября, «Поезд знаний» впервые работал на станциях Усть-Катав и Кропачёво (Челябинская область). Его посетили 315 школьников, сообщает пресс-служба ЮУЖД.

Железнодорожники в специально оборудованном вагоне провели для учащихся местных школ особые мероприятия по безопасности, показали тематические фильмы и проверили знания с помощью онлайн-квеста. Кроме того, на станции Усть-Катав для детей была проведена развлекательная программа по правилам безопасного поведения на железной дороге от артистов Дворца культуры железнодорожников.

«Поезд знаний» является уникальным проектом и не имеет аналогов на сети ОАО «РЖД». Он представляет собой вагон охраны труда, оборудованный современными техническими средствами для проведения лекций и демонстрации видеоматериалов. Данный проект нацелен на работу с образовательными учреждениями, которые находятся в непосредственной близости от железнодорожной инфраструктуры, а также позволяет охватить учебные заведения, находящиеся в отдаленных районах. Проект стартовал в 2022 году. С начала 2023 года его посетили более 800 детей и подростков.

В компании отметили, южноуральские железнодорожники регулярно проводят профилактическую работу с несовершеннолетними, разъясняя правила безопасного поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры. Так, с первого по 30 сентября, на полигоне ЮУЖД с целью предупреждения транспортных происшествий с детьми проходит профилактическая акция «Уступи дорогу поездам!».