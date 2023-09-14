14.09.2023
В Челябинске в день его 287-го дня рождения на свет появилось 25 малышей
14.09.2023
«Поезд знаний» на станциях Усть-Катав и Кропачёво посетили более 300 школьников
14.09.2023
Консультация юриста: нужно ли проводить обучение охране труда, если изменилась должность сотрудника?
14.09.2023
Туры выходного дня набирают популярность на Южном Урале
14.09.2023
Артефакты Аркаима добрались до Полярного круга
14.09.2023
Торговый дом ММК становится ближе к клиентам
«Поезд знаний» на станциях Усть-Катав и Кропачёво посетили более 300 школьников
08.09.2023
Волонтеры собрали 800 мешков мусора в ходе масштабной акции «Чистые берега» в Челябинске
04.09.2023
Из попавших под сокращение 1,8 тысячи южноуральцев могут фактически потерять работу 6,5%
30.08.2023
Железнодорожники и депутаты Заксобрания обсудили вопросы развития транспортной системы Челябинской области
29.08.2023
В сентябре работники ЮУЖД объяснят школьникам правила безопасного поведения на железной дороге
Готовность Челябинской области к отопительному сезону составляет 97,7%
14.09.2023
Три района Челябинской области намерены провести административно-территориальные преобразования
13.09.2023
Борис Подольный и Юрий Подоляка оценили вклад Челябинской области в победу в СВО
13.09.2023
Антициклон установит ясную и теплую погоду в Челябинской области до выходных
12.09.2023
Самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в Новосибирской области. ВИДЕО (новость дополняется)
12.09.2023