Поисковики «Штурма» нашли в Псковской области останки красноармейца из Уйского Челябинской области

Поисковый отряд «Штурм» из города Великие Луки Псковской области обнаружил останки красноармейца Александра Васильевича Гришакина 1910 года рождения, который ушел на фронт 25 июня 1941 года из села Уйского Челябинской области. Солдат Великой Отечественной числился пропавшим без вести.

Поисковики «Штурма» нашли останки Александра Гришакина второго сентября этого года в Великолукском районе - вместе с останками еще пяти бойцов. Установлено, что погибли солдаты в июле-августе 41-го. Как сообщается в группе «Штурма» в ВКонтакте, при павших на поле сражения красноармейцах были обнаружены саперные лопатки, противогазы с фильтрующими коробками, эмалированные металлические кружки, алюминиевая ложка, элементы фурнитуры, каска.

«В результате работ также были обнаружены четыре солдатских медальона. К сожалению, один оказался пустым, еще у одного был разрушен колпачок, вследствие чего записка внутри медальона утрачена. Оставшиеся два – прочитаны», - рассказали поисковики «Штурма».

Один медальон принадлежал рядовому Николаю Яковлевичу Тихолазу, уроженцу Бабановского района Киевской области Украинской ССР, ушедшему на фронт из Каменск-Уральского Свердловской области третьего июля 1941 года. Другой – южноуральцу Александру Васильевичу Гришакину, уроженцу села Куликово Краснослободского района Мордовской АССР.

«Товарищи, прошу сообщить моей семье о моей смерти. Челябинская область, Колхозный район, Выдринский с/совет, хутор Пчелка. Гришакина Анна Ивановна», - такая записка была обнаружена поисковиками «Штурма» при красноармейце Александре Гришакине.

Сегодня, восьмого сентября, в группе газеты Уйского района «Колос» в ВКонтакте в комментариях к посту о найденных поисковиками останках солдата исполняющий обязанности командира «Штурма» из города Великие Луки Сергей Колендо сообщил: «Поиски завершены. Найден прямой родственник Гришакина Александра Васильевича. Это его внук Владимир. Спасибо огромное всем, кто помог в поиске».

Напомним, в деревне Гусары Уйского района (Челябинская область) 22 июня этого года, в День памяти и скорби, с воинскими почестями захоронили останки солдата Великой Отечественной Николая Макаркина, который обрел вечный покой на родной земле спустя 82 года.