Солдат Великой Отечественной Николай Макаркин обрел вечный покой на родной земле спустя 82 года

В деревне Гусары Уйского района (Челябинская область) сегодня, 22 июня, в День памяти и скорби, с воинскими почестями захоронили останки солдата Великой Отечественной Николая Макаркина, который обрел вечный покой на родной земле спустя 82 года.

На фронт молодой отец семерых детей ушел в далеком 41-м. Тогда ему было чуть больше тридцати. Домой рядовой Макаркин не вернулся – он пропал без вести на полях сражений. В мае этого года его останки нашли поисковики из отряда «Импульс» при управлении федеральной службы судебных приставов Челябинской области. При бойце был солдатский медальон. К счастью, несмотря на долгие годы забвения, в безымянной могиле - а смерть свою Николай Макаркин нашел подо Ржевом, на берегу реки Десна, - текст записки в эбонитовой капсуле неплохо сохранился: поисковики сумели установить личность бойца и отыскать его родных.

За останками героя Великой Отечественной войны подо Ржев ездил его правнук Константин Макаркин, который живет в Гусарах, в доме сына Николая Александровича. Сегодня отдать дань уважения памяти своего славного предка собрались его многочисленные потомки и земляки, для которых сегодняшнее событие является очень-очень важным.

Дети солдата этого момента, увы, не дождались, хотя шесть из них - трое сыновей и три дочери - прожили большую жизнь. Род Макаркиных продолжается – сегодня число прямых потомков Николая Александровича превышает полсотни. Шестеро его праправнуков участвуют в специальной военной операции – солдат Великой Отечественной мог бы ими гордиться.

Николая Александровича похоронили рядом с женой Анастасией Семеновной, которая продолжала искать мужа после войны, но умерла, в 1994-м, так и не узнав о его судьбе. Известно, что Анастасия Макаркина была награждена медалью за материнство.

Эмоции переполняли всех, кто пришел на кладбище проститься с героем. «Я не могу представить, что нам, рожденным в 60-е, ровесникам его внуков, уже за 60, а ему, солдату Макаркину, - навсегда чуть за тридцать», - поделился ощущениями один из родственников Николая Александровича.

Отдать дань уважения памяти рядового Макаркина приехали и представители власти: председатель Совета депутатов Уйского муниципального района Александр Абрамкин, уроженец деревни Гусары, и глава Кидышевского сельского поселения Сергей Михайлов, отметившие огромную важность сегодняшнего события.

К слову, Александр Абрамкин ездил за останками Николая Макаркина вместе с его правнуком Константином и сегодня поведал землякам о поездке, о том, как в лесу подо Ржевом они увидели белого голубя с черными крыльями: «Я сказал, смотри, Костя, это твой прадед встречает нас».

Конечно же, проститься с солдатом Великой Отечественной приехали те, кто нашел его останки, - поисковики «Импульса», передавшие родным Николая Макаркина его солдатский медальон и записку с личными данными. Были здесь и казаки, и школьники - ребята читали стихи о войне.

Вероятнее всего, Николай Александрович Макаркин погиб от разорвавшегося снаряда – «железо» было повсюду.

Память о нем сегодняшние Макаркины будут свято, бережно хранить и передавать новым поколениям.

Родственники Николая Александровича от всего сердца благодарят поисковиков «Импульса» за возможность узнать, что случилось с их дедом, прадедом, прапрадедом, и похоронить его на родной земле.