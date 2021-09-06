06.09.2021
Челябинская область и Республика Бурятия подписали соглашение о сотрудничестве
06.09.2021
В Челябинске управляющие компании упорно не хотят косить траву
06.09.2021
Миасец, убивавший бродяг молотком, получил пожизненный срок
06.09.2021
В Челябинскую область поступило более 72 тысяч доз вакцин от ковида
06.09.2021
Жителям Металлургического района начнут подавать горячую воду
06.09.2021
В Челябинске за неделю расселили 206 жителей ветхоаварийных домов
Полицейские Челябинска обратились за помощью к Путину
02.09.2021
Большинство пенсионеров Челябинской области уже получили по 10 тысяч «президентских»
22.08.2021
В 2021 году пенсионерам дополнительно выплатят по 10 тысяч, военнослужащим – по 15 тысяч
22.08.2021
Путин - о вакцинации от ковид: Никого не надо запугивать, никого не надо заставлять
21.08.2021
Владимир Путин выполнил просьбу Алексея Текслера
ММК потратит 2,7 миллиарда рублей на экопроект в сталеплавильном производстве
06.09.2021
Ослепительный блеск и изысканная гравировка: Исторический музей Южного Урала приглашает к знакомству с шедеврами оружейных мастеров Златоуста
03.09.2021
В Челябинской области не планируют ограничивать продажу алкоголя в местах общепита
02.09.2021
Более 400 тысяч школьников Челябинской области приступят к занятиям в День знаний
01.09.2021
Власти Челябинска прокомментировали зеленую разделительную полосу и новую разметку на Комсомольском проспекте
31.08.2021