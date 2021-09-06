Полицейские Челябинска обратились за помощью к Путину

Группа участковых уполномоченных Челябинска записала видеообращение к президенту России Владимиру Путину и министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву. Стражи порядка в нем рассказали, что после выхода на пенсию их намерены выселить из служебных квартир. И это при том, что служебные жилые помещения по закону не подлежат передаче в аренду, отчуждению и приватизации.

Видеобращение, озвученное полицейской Челябинска, появилось в Интернете.

«С 2011 года администрация Челябинска различными способами нас пытается выселить из квартир, расположенных в доме №63 Б, расположенного по улице Российской. Жилье было предоставлено по договорам служебного найма. Мы давно должны получить это жилье в собственность. Нас администрация города и ГУ МВД по Челябинской области постоянно вводили в заблуждение о статусе жилья. Часть квартир в ведении муниципалитета. После выхода на пенсию нас хотят выселить на улицу без предоставления жилья. Мы имеем на него полное право, потому что отслужили в органах более 20 лет», - говорится в видеообращении, которое зачитывает сотрудник полиции.

По ее словам, договоры, заключенные со стражами порядка подложные и статуса служебного жилья квартиры, в которых они проживают, не имеют. Полицейские просят президента провести проверку и повлиять на ситуацию.

Напомним, информацию о том, что в Челябинске без жилья могут остаться порядка 20 семей полицейских распространила лидер инициативной группы силовиков Кирилова.

Но дело в том, что данные квартиры предоставлены по договору служебного найма. Служебные жилые помещения по закону не подлежат передаче в аренду, отчуждению и приватизации. То помещение, в котором сейчас проживает активистка, предоставляется только на период службы. После увольнения его нужно освободить.

Вместе с тем, администрация Челябинска готова рассмотреть вопрос дальнейшего проживания полицейских при изменении статуса жилья и на условиях найма жилого помещения муниципального жилфонда коммерческого использования.