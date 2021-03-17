Полицейские Челябинска помогли бездомным получить паспорта

Челябинские полицейские подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Бомж». За двое суток они задержали почти 250 бездомных. Многим они помогли восстановить утерянные документы, часть людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, помещены в реабилитационные центры.

С целью предупреждения фактов бродяжничества, оказания содействия по обеспечению социальной защиты лицам без определенного места жительства и раскрытия ранее совершенных преступлений на территории Челябинска было проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Бомж».

Людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, сотрудники полиции с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм доставляли в районные отделы полиции. Всех доставленных дактилоскопировали, информацию о них внесли в специализированную базу данных.

«За период проведения мероприятия в отделы полиции УМВД России по городу Челябинску доставлено 240 граждан, 45 из них на добровольной основе помещены в реабилитационные центры по оказанию помощи лицам без определенного места жительства. Помещаемые лица обеспечиваются всем необходимым для комфортного проживания», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Кроме того, сотрудниками отдела по вопросам миграции организована работа по оформлению необходимой документации для получения паспорта гражданина Российской Федерации людям, ранее утерявшим документы, в целях дальнейшего трудоустройства и социальной адаптации в обществе. За время проведения операции сотрудниками ОВМ получено девять заявлений на восстановление документов и вручено шесть паспортов гражданина Российской Федерации по ранее полученным заявлениям.