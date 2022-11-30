Полицейские Челябинска вручили российские паспорта жителям Донбасса

Торжественное вручение российских паспортов жителям Донецкой и Луганской народных республик, получившим гражданство Российской Федерации, состоялось в полиции Ленинского района Челябинска. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Челябинску.

Полицейские выразили уверенность в том, что присутствующие будут добропорядочными и законопослушными гражданами, пожелали им хранить и приумножать российские традиции, а также довели необходимую правовую информацию о сохранности паспорта и ответственности за его утерю.

Напомним, в соответствии с Указом Президента РФ от 29.04.2019 № 187 они имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке.

