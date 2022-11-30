30.11.2022
Наставник проекта «Пацанки» выступит в Детской филармонии Челябинска
30.11.2022
Полицейские Челябинска вручили российские паспорта жителям Донбасса
30.11.2022
Замглавы Магнитогорска останется в СИЗО
30.11.2022
Ученые ЮУрГУ придумали, как сделать растительное молоко более полезным
30.11.2022
Диктант по информационной безопасности пишет Челябинская область
30.11.2022
Молодые ученые Челябинской области реализуют 25 проектов на средства грантов «Умника»
Полицейские Челябинска вручили российские паспорта жителям Донбасса
Челябинские полицейские вручили российские паспорта людям, прибывшим в областной центр из ДНР и ЛНР
21.11.2022
Андрей Меньшенин – главам: Нужно усилить профилактику киберпреступности
14.11.2022
Ищут мужчин: в добровольных дружинах Челябинска слишком много женщин
14.11.2022
Жительницу Златоуста шантажировали приватными фото
26.10.2022
Полицейские Челябинска закрыли нелегальные АЗС
В Челябинске стартовал проект молодых музыкантов из Гнесинки и Московской консерватории
29.11.2022
Константин Акулич: Появились основания для пересмотра дела Наиля Курманова
28.11.2022
В Челябинске в этом сезоне будет работать 91 ледовый корт
28.11.2022
Осуждённый челябинский экоактивист продолжил судебный спор с мэрией из СИЗО
26.11.2022
Мобилизованным южноуральцам за храброе противостояние неонацистам вручили медали «За отвагу»
25.11.2022