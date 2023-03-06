Полицейские Челябинской области присоединились к флешмобу полиции Югры

В преддверии Международного женского дня сотрудницы полиции Южного Урала поддержали онлайн-флешмоб полиции Югры, в котором продолжают делиться своими детскими фотографиями и рассказывать, о чем мечтали маленькими и почему выбрали для себя мужскую профессию.

В числе присоединивших следователь отдела МВД России по Еткульскому району младший лейтенант юстиции Ксения Горячова. Она рассказала, каким, по ее мнению, должен быть сотрудник полиции и как она пришла к этой профессии.

«Профессия полицейского очень непроста. Нужно быть смелым и порядочным, уравновешенным и решительным. На мой взгляд, только люди, обладающие этими качествами, могут защитить общество от несправедливости. Главную задачу полиции я вижу именно в этом. Мой выбор будущей профессии неслучаен. Я хочу пойти по стопам моего отца Сергея Лоскутова, который посвятил больше 25 лет службе в правоохранительных органах», - вспоминает Ксения Горячова.

Не осталась в стороне и полицейский отдельного взвода ППСП ОМВД России по Ашинскому району младший сержант полиции Мария Сергеева.

«Когда я училась в школе, к нам нередко приходили сотрудники полиции, проводили профилактические мероприятия, рассказывали о своей работе, интересных случаях. Так у меня появилась мечта поступить на службу. После окончания школы думала, что поступлю в ведомственное образовательное учреждение, но окончила гражданский колледж и до сих пор повышаю квалификацию своей профессии. После окончания колледжа около года работала в государственном многофункциональном центре, а потом увидела объявление о наборе кандидатов для прохождения службы, и я поняла, что надо исполнять мечту», - рассказывает Мария Сергеева.

Прошла комиссию, отбор, испытательный срок и вот, наконец-то, приказ о назначении на должность и погоны младшего сержанта. Сейчас прохожу обучение в центре профессиональной подготовки и узнаю для себя много нового.



Полицейский флешмоб продолжается.