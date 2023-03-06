06.03.2023
Полицейские Челябинской области присоединились к флешмобу полиции Югры
06.03.2023
Челябинские таможенники задержали фуру, груженную насваем
06.03.2023
КСП Челябинской области выявила нарушения в сфере закупок на 222,9 миллиона
06.03.2023
Студенческие отряды Южного Урала приступили к обучению проводников
06.03.2023
«Серебряный лучник» отметил ММК за яркую кампанию к 90-летию
06.03.2023
На плотине Челябинска из-за ветра высок риск ДТП
Полицейские Челябинской области присоединились к флешмобу полиции Югры
06.03.2023
Полицейские Челябинска присоединились к Всероссийской акции «8 Марта – в каждый дом»
06.03.2023
А на входе нас встречал гусар: в Курчатовском районе оригинально поздравили женщин с 8 марта
07.03.2022
Жительниц Челябинской области поздравляют с Международным женским днём
05.03.2022
Огнеборцы Снежинска подготовили видеопоздравление для дам
В понедельник у православных начинается вторая неделя Великого поста
05.03.2023
Стартовал Кубок Евразии по фристайлу
04.03.2023
Собрание депутатов Миасса приняло отставку главы города Григория Тонких
03.03.2023
Железобетонно! Амфитеатру у «Юности» быть
03.03.2023
Внимание: на трассе М-5 в Челябинской области снова введено ограничение движения
03.03.2023