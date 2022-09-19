Полицейские Кыштыма на руках вынесли женщину из леса

Участковые полиции из Кыштыма (Челябинская область) на руках вынесли из леса 80-летнюю женщину, пропавшую сутки назад и застрявшую в болоте.

Пожилая женщина ушла в лес 17 сентября и не вернулась. Попытки родственников самостоятельно отыскать пропавшую не увенчались успехом.

«На поиски пожилой женщины был ориентирован личный состав отдела полиции, другие специальные службы и волонтеры. Участковые старшие лейтенанты полиции Виктор Киприянов и Денис Коннов совместно с добровольцами поисково-спасательного отряда с помощью квадрокоптера обнаружили местонахождение пожилой женщины», - сообщили в региональном полицейском главке.

Сотрудники полиции совместно с помощником добрались до пропавшей. Женщина находилась в болоте, была сильно измождена и еле держалась на ногах. Участковые аккуратно вытащили пенсионерку из болота и на руках вынесли через лес к дороге, так как самостоятельно передвигаться сил у нее не осталось. Ожидая приезда скорой помощи, участковые и волонтёры укутали женщину в теплую одежду. Затем передали ее в руки медработников.