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Полицейские провели беседу с челябинкой, устроившей стриптиз при детях

В социальных сетях появилось видео жительницы Челябинска, которая устроила стриптиз при собственных детях. Стражи порядка провели с женщиной профилактическую беседу.

Видео со стриптизом перед детьми было снято еще в 2018 году, но появилось в социальных сетях только сейчас.

«По факту публикации видео в соцсетях проведена проверка. Личность женщины установлена. С ней проведена профилактическая беседа, ситуация взята под контроль», - сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в региональном полицейском главке.

Личностью дамы заинтересовались органы опеки.