Полицейские провели беседу с челябинкой, устроившей стриптиз при детях

В социальных сетях появилось видео жительницы Челябинска, которая устроила стриптиз при собственных детях. Стражи порядка провели с женщиной профилактическую беседу.
Видео со стриптизом перед детьми было снято еще в 2018 году, но появилось в социальных сетях только сейчас.
«По факту публикации видео в соцсетях проведена проверка. Личность женщины установлена. С ней проведена профилактическая беседа, ситуация взята под контроль», - сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в региональном полицейском главке.
Личностью дамы заинтересовались органы опеки.