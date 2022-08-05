05.08.2022
Полицейские задержали челябинца, дискредитировавшего ВС РФ
05.08.2022
Полицейские устроят облаву на водителей маршруток и автобусов
05.08.2022
Ситуация на рынке труда в Челябинской области остается стабильной
05.08.2022
Хотел, чтобы родители забрали: в Усть-Катаве подросток из детского дома хотел покончить жизнь самоубийством
04.08.2022
Как работодателям избежать неправильного начисления пенсии гражданам
04.08.2022
ВТБ запустил льготную ипотеку на строительство загородных домов
Полицейские устроят облаву на водителей маршруток и автобусов
Главой Челябинска Натальей Котовой занялась прокуратура из-за состояния дороги
04.08.2022
Челябинские чиновники претендуют на Шнобелевскую премию: вдоль трамвайных путей оборудуют прогулочные зоны
03.08.2022
«Войска Дяди Васи» Челябинской области принимают поздравление с Днем ВДВ
02.08.2022
Сотрудники ФСБ совместно с СК задержали еще одного южноуральского экс-следователя
01.08.2022
Кадровые перестановки в администрации Челябинска
01.08.2022