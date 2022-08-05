Полицейские устроят облаву на водителей маршруток и автобусов

Восьмого августа на территории Челябинска и Челябинской области стартует профилактическое мероприятие «Автобус». инспекторы ГИБДД усилят контроль за соблюдением ПДД водителями пассажирского транспорта,

Цель мероприятия «Автобус» - устранение причин и условий, способствующих совершению дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского транспорта, профилактика ДТП по вине водителей автотранспорта юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, снижения тяжести последствий ДТП на пассажирском транспорте.

«В ходе мероприятия инспекторы ГИБДД усилят контроль за соблюдением ПДД водителями пассажирского транспорта, проведут проверки на маршрутах. В рамках профилактического мероприятия «Автобус» сотрудники госавтоинспекции совместно с представителями ГАДН по Челябинской области, управления транспорта администрации

Челябинска, отдела по борьбе с экономическими преступлениями и подразделений по вопросам миграции, с другими организациями проведут массовые проверки автобусов, направленные на выявление нарушений правил дорожного движения и законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в сфере пассажирских перевозок», - рассказали в ГИБДД Челябинска.

Инспекторы также проверят соблюдение ПДД водителями, техническое состояние автобусов, наличие тахографов на автобусах, осуществляющих междугородние перевозки пассажиров и перевозки по заказу.

При проведении мероприятий особое внимание будет уделяться легальности деятельности пассажирских перевозок. Инспектора ГИБДД будут проверять наличие предрейсового медицинского осмотра, соблюдение норм режима труда и отдыха водителей, при помощи считывания данных с тахометров автобусов.