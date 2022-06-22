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22.06.2022

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Великая Отечественная война
День памяти и скорби
Свеча памяти
ГУ МВД России по Челябинской области
Михаил Скоков
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22.06.2022 12:56
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области

Свеча памяти

Полицейские Южного Урала почтили память героев Великой Отечественной войны

Начальник ГУ МВД России по Челябинской области Михаил Скоков, руководство и сотрудники органов внутренних дел Южного Урала приняли участие во всероссийской акции «Свеча памяти».

Фото Людмилы Ковалевой

В канун Дня памяти и скорби, который в нашей стране отмечают сегодня, 22-го июня, полицейские Челябинской области зажгли свечи в память о героях, не вернувшихся с полей сражений в годы Великой Отечественной войны. 

Фото Людмилы Ковалевой

Как рассказали в пресс-службе регионального полицейского главка, торжественные митинги и построения проходят во всех городах и районных центрах Челябинской области. На главном мероприятии, состоявшемся в Челябинске, более трехсот сотрудников и ветеранов вечером 21-го июня пришли к Вечному огню. В руках каждый держал зажженную свечу как символ памяти о тех, кто отдал свою жизнь ради будущего спокойствия и благополучия.

Фото Людмилы Ковалевой Пришедшие в этот вечер к мемориалу челябинцы услышали популярную песню «Журавли» в исполнении вокального ансамбля областного главка МВД и сольную композицию «Горячий снег» от майора внутренней службы Сергея Пимонова. Музыкальное выступление песенного коллектива сопровождалось танцевальным номером детской хореографической студии.

Старт акции на территории Южного Урала обозначил вступительным словом генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков. Он обратился к ветеранам и действующим сотрудникам с призывом всегда быть достойными памяти предков, подаривших нам Великую Победу, доставшуюся путем нечеловеческих, неимоверных усилий.

«Сегодня мы преклоняемся перед нашими дедами и прадедами, которые, проявив массовый героизм и мужество, победили нацизм. Война 1941-1945 годов была самой кровопролитной, беспощадной и разрушительной. Прошло более 80 лет, и сегодня уже нам предстоит противостоять новым вызовам. И я уверен, что так же, как наши деды и прадеды, мы справимся и сделаем Родину еще сильнее», - отметил в своем выступлении Михаил Скоков.

К словам начальника главка присоединились председатель челябинского регионального совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск полковник милиции в отставке Валерий Маскаев и председатель общественного совета при ГУ МВД генерал-майор милиции в отставке Владимир Майоров. Они напомнили, какой ценой досталась победа – погибло более 27 миллионов граждан, отметили, что нужно бережно и трепетно относиться к истории и не забывать своих героев.

В завершение выступления Владимир Иванович процитировал строки из поэмы Роберта Рождественского «Реквием»: «Вспомним всех поименно, горем вспомним своим… Это нужно – не мертвым! Это надо – живым!».

Память о тех, кто ковал победу на фронте и в тылу, присутствующие под символические звуки метронома почтили минутой молчания. Встав наизготовку, салютная группа произвела три залпа в знак почета и уважения.

В завершение мероприятия руководители главка, начальники его структурных подразделений, личный состав органов внутренних дел, слушатели центра профподготовки, ветераны и приглашенные воспитанники военно-патриотического движения «Юнармия» возложили к Вечному огню венки, цветы и зажженные свечи.

Великая Отечественная война
День памяти и скорби
Свеча памяти
ГУ МВД России по Челябинской области
Михаил Скоков
Новости по тегу: Великая Отечественная война
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19.06.2022 17:23

В понедельник в Челябинской области тепло, местами дожди и грозы

19.06.2022 17:14

В понедельник у православных начнется Петров пост

19.06.2022 17:02

Анонсы событий и мероприятий на 20 июня

19.06.2022 16:48

ВТБ: снижение ставки по ипотеке до 7% может удвоить спрос на госпрограмму

19.06.2022 15:07

Главные новости Челябинской области за прошедшую неделю (с 13.06.22 по 19.03.22)

19.06.2022 13:18

На «Невском пятачке» установили стелу в память об южноуральских защитниках Ленинграда

19.06.2022 12:39

Президент, губернатор и спикер Челябинской области поздравляют медработников

19.06.2022 09:40

На птицефабрике под Челябинском случился большой пожар

18.06.2022 22:53

Фельдшер из Челябинской области пообщалась с президентом

18.06.2022 21:29

В Челябинской области продлили штормовое предупреждение по 19 июня