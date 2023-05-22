Полицейский из Челябинска спас собаку от голода

В Челябинске мужчину полицейский спас собаку. Хозяина срочно госпитализовали в больницу, а дома у него осталась собака. Она была одна в квартире и выла от голода. Ее спасли неравнодушные соседи и полиция.

В отдел полиции «Тракторозаводский» обратилась женщина, которая сообщила, что ее тяжелобольной сосед, проживающий в квартире дома по улице Марченко, в течение нескольких дней не выходит на улицу, а на протяжении этого времени у него дома воет собака.

«По указанному челябинкой адресу выехал лейтенант полиции Антон Русаков. В кратчайшие сроки он опросил соседей и установил родственников мужчины, которые в телефонном разговоре сообщили, что он госпитализирован в одну из больниц города в связи с ухудшением состояния здоровья. Полицейский связался с медицинским учреждением, в котором ему подтвердили данную информацию», - рассказали в УМВД России по городу Челябинску.

Оказалось, что пожилой человек был госпитализирован несколько дней назад, а его собака осталась без присмотра.

Участковый уполномоченный сообщил близким об оставшемся в квартире домашнем питомце и буквально через несколько часов они приехали и забрали собаку на период отсутствия ее хозяина.

Это не первый случай, когда полицейские спасают собак, оставшихся в квартире без хозяев.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», участковый уполномоченный полиции Алексей Гарницкий вызволил собаку с закрытого балкона. Он развернул настоящую операцию по спасению животного вместе с сотрудниками МЧС. При этом пес умудрился покусать своего спасителя. Собака одиноко скулила в запертой квартире без еды и воды. На грани жизни и смерти. Тревогу забили неравнодушные жители дома по улице Дворцовой. И вызвали участкового Алексея Гарницкого. Хозяйка собаки сильно пила и постоянно не появляется дома. Неравнодушный полицейский забрался в квартиру, обмотал испуганное животное веревкой и спустил его на землю.