В Златоусте полицейский спас собаку, запертую пьющей хозяйкой на балконе

В Златоусте (Челябинская область) участковый уполномоченный полиции Алексей Гарницкий спас собаку, запертую на балконе дома. Он развернул настоящую операцию вместе с сотрудниками МЧС. При этом пес умудрился покусать своего спасителя.

В полицию Златоуста позвонили местные жители, которые сообщили о том, что в общежитии, расположенном по улице Дворцовая, слышат дикий собачий вой за закрытой дверью одной из комнат. Как выяснялось, с 20 сентября хозяйка собаки не появлялась дома, постоянно пьет. На место прибыл участковый уполномоченный полиции старший лейтенант полиции Алексей Гарницкий.

«Полицейский, не теряя времени вызвал спасательную службу, опросил постояльцев дома и принял непосредственное участие в вызволении домашнего животного из безвыходной ситуации. Воспользовавшись лестницей, установленной пожарными, старший лейтенант полиции поднялся вместе с сотрудником МЧС к балкону третьего этажа. Навыки дрессировки и умение обращаться с животным, полученные в ходе пяти лет несения службы кинологом другого ведомства, позволили участковому уполномоченному полиции сдержать пса, пока спасатель производил обвязку для транспортировки собаки на землю», - сообщили в региональном полицейском главке.

От непонимания, в один момент пес стиснул зубы и прокусил руку полицейскому, но это не повлияло на успешный исход спасательной операции.

Со слов Алексея это было вполне объяснимо, ведь животное впервые видело незнакомых мужчин на территории жилища.

«Спустившись на землю, она стала лезть ко мне, зализывая рану, как будто извиняясь», – поделился участковый, не обращая внимания на боль.

Полицейский принял решение забрать собаку к себе на передержку, купив по дороге домой корм.

Напомним, что в начале года в этом же доме Алексеем Гарницким была спасена пожилая женщина, брошенная своей дочерью. Сейчас она находится под наблюдением медиков с постоянным проживанием в Челябинске, дочь привлечена к уголовной ответственности. Кроме того, ранее в данном общежитии участковый выявил подростка в форме полицейского, с которым позднее провел профилактическую работу.