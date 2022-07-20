Мэр Челябинска Наталья Котова, председатель гордумы Андрей Шмидт и глава Курчатовского района Сергей Антипов сегодня, 20-го июля, оценили результат благоустройства двора на улице Салавата Юлаева, внутри домов №20, 22 и 24.

По сути, здесь два двора – одна территория побольше, другая – поменьше, обе – яркие, веселые: жители довольны.

Отметим, двор в Курчатовском районе благоустроили в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды». На эти цели из федеральной, областной казны и из бюджета Челябинска было выделено 4,2 миллиона рублей.

Получилось хорошо: челябинские власти оценили благоустройство двора в Курчатовском районе Евгения Александровна Поделиться

В текущем году здесь отремонтированы дворовый проезд и тротуары, оборудованы парковки для машин, установлены скамейки и урны, обустроена детская площадка.

Как отметила Наталья Котова, некоторые малые архитектурные формы из тех, что были установлены здесь раньше, оставили, так как они довольно хорошо сохранились, - их просто подремонтировали и убирать не стали. К уже существующим добавили новые МАФы.

«В итоге получился замечательный двор. Плюс я пообщалась с активной жительницей одного из домов, которая сама создала цветник в родном дворе, что украсило его еще больше», - сказала Наталья Котова.