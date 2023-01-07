07.01.2023
Пользователи Госуслуг под прицелом аферистов
07.01.2023
Два человека погибли в Кизильском районе после встречного столкновения
06.01.2023
В Челябинской области все храмы обследованы и взяты под охрану
06.01.2023
Предупреждение от МЧС для южноуральцев в связи с аномальными морозами
06.01.2023
В Челябинской области ограничили движение на М-5 из-за непогоды
05.01.2023
Прокуратура проведет проверку по информации СМИ о давке в «Орлане»
Пользователи Госуслуг под прицелом аферистов
Полицейские Челябинской области рассказали о новой схеме мошенничества
22.11.2022
Педагог из Чебаркуля лишилась денег, покупая щенка по Интернету
18.11.2022
Свидание вслепую обошлось челябинцу почти 150 тысяч рублей
17.11.2022
Аферисты обучают южноуральцев «финансовой грамотности»
15.11.2022
Пенсионерка из Озерска «инвестировала» в мошенников почти три миллиона рублей
Рождественское послание Патриарха Кирилла и митрополита Алексия
06.01.2023
С новым 2023 годом, дорогие читатели!
01.01.2023
От «Карнавальной ночи» до «Француза»: челябинские «следы» в новогодних кинолентах
31.12.2022
Похудеть, доделать ремонт, влюбиться — что хотят успеть челябинцы до Нового года
30.12.2022
Яна Лантратова – о специальной группе по СВО: Будем получать информацию напрямую, чтобы видеть все своими глазами
29.12.2022