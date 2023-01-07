Пользователи Госуслуг под прицелом аферистов

Телефонные мошенники стали применять новый способ обмана пользователей Госуслуг. Злоумышленники звонят жертвам от имени сотрудников портала и под разными предлогами просят граждан продиктовать им код из СМС-сообщения.

В Магнитогорске соцработнику позвонила женщина и под предлогом пересчета пенсии и отправки письма на портал попросила продиктовать код. А после пострадавшая не смогла зайти на свою страницу в «Госуслугах» и только после обращения в МФЦ обнаружила, что с ее страницы были сделаны запросы о предоставлении справки 2-НДФЛ и электронной трудовой книжки.

Другому жителю Магнитогорска аферисты позвонили под предлогом смены телефонного номера. В результате на него был оформлен кредит в сумме 70 тысяч рублей.

«Помните, что на портале «Госуслуги» хранится ваша персональная информация – данные паспорта, ИНН, СНИЛС, банковских карт, сведения об автомобилях или недвижимости. Также эти же данные документов можно использовать на доверенных сайтах, где оформление кредитов, займов или рассрочек на покупку осуществляется путем подтверждения личности через профиль «Госуслуг», - напомнили в региональном полицейском главке.

Полиция напоминает, что цель злоумышленников одна – заставить принять быстрое, импульсивное решение, не давая времени перепроверить информацию, а затем получить доступ к вашим личным данным. Федеральные органы государственной власти не рассылают сообщения с просьбой о предоставлении каких-либо персональных данных или предложением перезвонить.

Чтобы не попасться на уловки телефонных мошенников, никогда не сообщайте никакие данные по телефону: номера карт, коды из смс-сообщений, кодовые слова, логины и пароли.

Задайте на портале в личном кабинете более сложный и надежный пароль, не сохраняйте его в браузерах, а также установите двухфакторную аутентификацию на сайте, чтобы вы могли войти в личный кабинет только после ввода пароля и дополнительного кода, который придет по СМС.