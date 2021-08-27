Порядка 1,5 тысячи южноуральцев заразились коронавирусом после вакцинации

В Челябинской области около полутора тысяч жителей заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 после вакцинации от этого вируса. Из них большая часть была инфицирована после второй прививки. Ни один из заболевших привитых пациентов не умер.

Об этом сообщила первый заместитель губернатора Ирина Гехт на брифинге 26 августа.

«На прошлой неделе зарегистрировано 1496 случаев заболевания ковидом у привитых. Из них 1391 - у привитых «Спутником», 81 - «ЭпиВакКороной», 20 – “КовиВаком”», - озвучила статистические данные Ирина Альфредовна.

Высокая доля заболевших у привитых «Спутником» объясняется просто – эту прививку ставит подавляющее большинство вакцинируемых южноуральцев, остальных препаратов поступает гораздо меньше.

Из общего числа инфицированных привитых 39% заболели после первой прививки, 61% - после второй. На первом этапе вакцинации чаще заражались те, кто поставил только первый компонент прививки. «Надо себя беречь. Иммунитет формируется на 42-й день после первой прививки», - напомнила Ирина Гехт.

Первый вице-губернатор подчеркнула, что вакцинация не является гарантией от заражения коронавирусом, но защищает от течения болезни в более тяжелой форме.

«В большинстве случаев заболевание [ковидом у привитых] протекает в форме ОРВИ либо пневмонии с незначительным поражением легких. Такая статистика ведется Роспотребнадзором», - отметила Ирина Гехт.

Среди заболевших инфицированных были пожилые люди, в том числе и 90-летние. Все выздоровели и выписались из больницы. «Вакцинация играет положительную роль», - подчеркнула Ирина Гехт.