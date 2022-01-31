После вмешательства прокуратуры пенсионерка - инвалид из Челябинска может попадать в подъезд своего дома

По требованию прокуратуры Советского района Челябинска управляющая компания установила для инвалида поручни при входе в подъезд.

Прокурорской проверкой было установлено, что в многоквартирном жилом доме № 63 по улице Цвиллинга проживает пенсионерка - инвалид II группы, которая в силу ограниченных физических возможностей не может самостоятельно попадать в подъезд ввиду отсутствия при входной группе перил/поручней.

Как сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, лестница крыльца многоквартирного дома, в котором проживает инвалид, должна отвечать соответствующим требованиям, в частности, иметь поручни.

В связи с выявленными нарушениями требований законодательства о социальной защите инвалидов прокуратурой района директору ООО УК «Созвездие» внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства.

В результате принятых прокуратурой мер при входе в подъезд дома установлены поручни.