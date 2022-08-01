После вмешательства прокурора в доме у инвалида из Златоуста появится пандус

Прокурор Златоуста (Челябинская область) Рустем Акманов встретился с местным жителем с ограниченными возможности, который пожаловался на то, что в подъезде его дома нет пандуса. Из-за этого он не может без посторонней помощи выезжать на инвалидной коляске на улицу. Главе администрации внесено представление об оборудовании подъезда пандусом.

Установлено, что мужчина с ограниченными возможностями ведет активный образ жизни, воспитывает детей, однако отсутствие пандуса в подъезде ограничивает его возможности и мужчина попадает домой только при помощи посторонних лиц.

«Проведенным обследованием установлена техническая возможность оборудовать лестницу подъезда внутренним откидным устройством и наружным пандусом, однако вопрос с установкой до настоящего времени не решен», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

По результатам приема прокуратурой города главе администрации Златоуста внесено представление об устранении нарушений закона и принятии соответствующих мер по обеспечению доступности инвалида в жилое помещение.