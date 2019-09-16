Появление дракона Смауга под Челябинском взволновало южноуральцев
Общество
Сегодня, 10:10
Автор: 
Евгения Александрова

В Челябинской области появился свой Смауг – наводящий ужас на людей и гномов гигантский дракон из знаменитой трилогии Джона Толкиена про приключения отважного хоббита Бильбо Бэггинса, захвативший золото Эребора и его главное сокровище – гномью реликвию Аркенстон.

Чудовище с разинутой пастью приземлилось в поселке Садовый Сосновского района на территории местного кафе «Хоббит».

Фотографии южноуральского Смауга разместила группа «Регион-74/Челябинск» ВКонтакте, рассказав, что мифическое существо создали из металла и бетона. Рост толкиеновского дракона, появившегося на Южном Урале, достигает трех с половиной метров, ширина еще более внушительна и составляет пять метров. Смауга создавали 17 дней – на подмогу владельцы необычного кафе призвали магнитогорского скульптора.

Пост о появлении под Челябинском сказочного существа, из драконьего нутра которого спускается горка для смельчаков, пользуется у подписчиков сообщества большой популярностью – за короткое время он собрал свыше 30-ти тысяч просмотров. Большинство комментаторов восхищаются южноуральским Смаугом, есть и критики, не нашедшие сходства с оригиналом – огнедышащим героем режиссера Питера Джексона.

Автор: 
Евгения Александрова
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