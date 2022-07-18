Пожарные Карабаша справили новоселье

В Карабаше (Челябинская область) вчера, 17 июля, торжественно открыли новое пожарное депо. В церемонии открытия принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Важный с точки зрения организации системы безопасности города объект появился в Карабаше в рамках соглашения между ГУ МЧС России по Челябинской области и заводом «Карабашмедь» (предприятие профинансировало возведение нового объекта).

Здание пожарно-спасательной части №72 возведено на берегу Карабашского пруда. Ранее огнеборцы базировались в здании бывшего газового хозяйства медеплавильного завода. Теперь у сотрудников МЧС появился новый комплекс зданий на территории более трех с половиной тысяч квадратных метров. Новое депо полностью укомплектовали всем необходимым для работы, также приобретено несколько единиц современной пожарной спецтехники. В депо находятся кабинеты сотрудников, диспетчерская, спортзал, комнаты отдыха, душевые, котельная и гаражный бокс, рассчитанный на четыре машины. Во дворе построена учебно-тренировочная башня высотой 14,5 метра. Для профессиональной подготовки пожарных обустроена теплодымокамера – это тренировочный комплекс, в котором создают приближенные к пожару условия: задымление и высокую температуру.

«Это очень важный объект для Карабаша. Ранее пожарные трудились в неприспособленных условиях. Спасибо «Русской медной компании», что помогли сделать такой необходимый объект для города. Огнеборцы теперь смогут быстрее приходить на помощь. Новое пожарное депо с даст возможность прикрыть от огня город, соцобъекты, курортную часть озера Увильды, градообразующее предприятие», - сказал губернатор Алексей Текслер.

Самый главный ресурс – вода – стал для пожарных ещё доступнее. Депо оборудовали собственным гидротехническим комплексом. К тому же, заново отсыпали скальным грунтом пирс для забора воды на берегу пруда.

«Отделение пожарной части в Карабаше обрело свой дом. Главное, что сейчас для огнеборцев созданы все бытовые условия, личный состав сможет заниматься профессиональной подготовкой. Спасибо губернатору и РМК, что построили новое пожарное депо для личного состава», - сказал начальник МЧС по Челябинской области Юрий Буренко.

Глава региона вручил Юрию Буренко сертификат на три автоцистерны.