Пожарные ликвидируют в Карталинском и Нагайбакском районах оставшиеся очаги горения и тления

ГУ МЧС России по Челябинской области заявило о стабилизации обстановки в Нагайбакском и Карталинском районах, где с восьмого июля бушевали лесные пожары.

Напомним, огонь перекинулся на населенные пункты Джабык и Запасное, было уничтожено 72 дома – жилых и дачных. Погиб мужчина 1943 года рождения – тело 78-летнего Виктора Николаевича Кочеткова было обнаружено при разборе завалов дома в Джабыке. Правоохранительные органы начали проверку – стражам порядка предстоит выяснить, почему пожилой человек не был эвакуирован вместе с другими жителями поселка.

В пресс-центре ГУ МЧС региона отметили, что справиться с огненной стихией пожарным помог дождь – обильные осадки выпали этой ночью, 11-го июля, в обоих районах.

Несмотря на это, в лесных массивах остается определенное количество тлеющих очагов. Чтобы не допустить их дальнейшего распространения, сотрудники МЧС во время патрулирования территорий ликвидируют горение и тление.

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Пожарно-спасательным подразделениям предстоит проверить достаточно обширную территорию: площадь, пройденная огнем, превысила 14 тысяч гектаров. С целью мониторинга обстановки в зоне пожаров была проведена авиаразведка на вертолете МИ-8.

Вечером воскресенье в штабе тушения пожара состоялось совещание по дальнейшим действиям. Пожарно-спасательные подразделения, прибывшие для усиления группировки на тушение пожаров из Магнитогорского, Миасского и Челябинского гарнизонов, убыли в места постоянной дислокации.

На месте остается группировка в количестве 686 человек, 143 единиц техники, в том числе от МЧС 332 человека, 59 единиц техники, один вертолет МИ-8.