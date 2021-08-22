Пожарный из Челябинской области Евгений Головлев признан лучшим в стране

Пожарный из Челябинской области Евгений Головлев, сотрудник Копейского гарнизона, признан лучшим в стране - южноуралец стал победителем всероссийского конкурса в Рязани, где демонстрировал свои знания в области гражданской обороны, психологической, медицинской, технической подготовки и аварийно-спасательных работ, физическую готовность.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией конкурс проходил в дистанционно-очном формате. И Евгений Головлев набрал в нем наибольшее количество баллов. Второе место занял Максим Кузнецов из Рязанской области. Третьим стал представитель Московской области Владимир Копылов.

«Наш герой уже в детстве решил, что будет спасать людей и их имущество. Такая сложная, но интересная работа мотивировала парня к саморазвитию, дисциплине, здоровому образу жизни. Придя на службу в чрезвычайное ведомство в 2020 году, Евгений увлекся пожарно-спасательным спортом, он и навел его на мысль попробовать выдвинуть свою кандидатуру на всероссийский конкурс», - рассказали в пресс-центре ГУ МЧС России по Челябинской области.

На вопрос, почему решил участвовать, Евгений без раздумий ответил, что это для него еще одна возможность доказать и продемонстрировать свои профессиональные и спортивные возможности, а еще показать силу своего гарнизона.

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Самым сложным оказалось то, что выступать пришлось дистанционно, а значит, не было возможности наблюдать за соперниками. Теоретическая часть проходила в прямом эфире, что также добавляло волнений.

До МЧС России Евгений работал в противопожарной службе Челябинской области. Говорит, что за эти семь лет интересных пожаров было много, ведь каждый выезд имеет свою историю, но в памяти отложился случай, когда по прибытии на место он увидел двухэтажный дом, полностью охваченный огнем. Люди самостоятельно покинули горящее здание, однако взволнованная женщина сообщила пожарным, что внутри находится ее собака. Тогда Евгений незамедлительно отправился на поиски четвероногого. Пожарный понял, что животное могло спрятаться под мебель, и с помощью фонаря обнаружил испуганную собаку, забравшуюся под диван. Головлев вынес пса на руках и передал его хозяйке. Женщина еще долгое время благодарила огнеборцев за их отвагу и неравнодушие.