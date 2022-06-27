Предприятия Миасса – вместе с «Водой России»

Предприятия Миасса (Челябинская область) приняли участие в акции «Вода России» - напомним, «практическая» часть экологического форума Южного Урала состоялась на озере Тургояк в субботу, 25-го июня.

Участниками события стали сотни волонтеров со всего Уральского федерального округа, актриса и телеведущая Агата Муцениеце и учредитель Фонда социальных культурных и образовательных инициатив 2020 Ирина Текслер, подчеркнувшая значимость, актуальность этой акции для региона.

В числе присоединившихся к водному форуму миасских предприятий - горнолыжный курорт «Солнечная долина» и клуб-отель «Золотой пляж».

«Мы как объект отдыха на озере Тургояке понимаем необходимость проведения подобных акций, - отметила директор сети отелей «Золотой пляж» и ГЛК «Солнечная долина» Александра Губина. - На оборудованных местах отдыха Тургояка контроль за соблюдением чистоты осуществляется на регулярной основе, так, например, на территории клуба-отеля «Золотой пляж» ежедневно проводится уборка пляжа и всей территории. После сезона, в сентябре, мы убираем территории, находящиеся рядом, – это пляж озера Инышко. В прошлом году выезжали на уборку территории в районе кемпинга Черника. Мы с удовольствием присоединились к акции «Вода России», так как понимаем, насколько важно сохранять акваторию и прибрежные территории Тургояка в чистоте. Такие акции помогают повысить экологическую грамотность и культуру отдыха на природе среди населения».

Напомним, в экологической акции приняли участие более 1700 добровольцев, которые очистили около 17 километров береговой линии озера. Сразу во время уборки отходы сортировали. Организаторы подсчитали, что среди собранного мусора было 37 процентов пластика, 18 процентов стекла и семь процентов металла. Волонтеры собрали на берегах озера Тургояк 9,6 тонны мусора – 1200 мешков.

Одновременно с субботником, на берегу водоема прошли спортивные мероприятия, эко-викторины, квест и конкурс фотографий среди участников.