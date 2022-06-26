На Тургояке прошла всероссийская экологическая акция по защите водных объектов

«Принёс – забери!» - под таким девизом вчера, 25 июня, на озере Тургояк в Челябинской области прошла Всероссийская экологическая акция «Вода России» в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов».

В ней приняли участие более 1700 волонтёров со всего Южного Урала, представители органов власти, учредитель Фонда социальных культурных и образовательных инициатив 2020 Ирина Текслер. Специальным гостем стала амбассадор акции – актриса и ведущая Агата Муцениеце.

«На примере озера Тургояк, жемчужины Южного Урала, мы показываем, как нужно отдыхать, как нужно убирать за собой. Принёс – унеси, убери за собой, ведь это очень важно», - сказала на открытии мероприятия Ирина Текслер.

Волонтёры, разбившись на команды, очистили от мусора более 17 километров береговой линии, собрав около 10 тонн мусора. Уборка проводилась по технологии раздельного сбора отходов.

После работы для участников акции была организована полевая кухня и концертная программа. Самых активных волонтёров наградили почётными грамотами и подарками с символикой «Вода России». Как уверены организаторы акции, люди, которые приняли в ней участии, выезжая на природу,никогда не будут оставлять за собой мусор.