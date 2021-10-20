Президент поддержал предложение об установлении нерабочей недели с 30 октября

Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал предложение правительства об установлении нерабочей недели дней в первые дни ноября в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Напомним, кабмин предложил ввести на всей территории России с 30 октября по седьмое ноября 2021 года включительно нерабочие дни.

«Наша главная задача сейчас - защитить жизнь граждан и, насколько это возможно, минимизировать распространение коронавирусной инфекции», - подчеркнул Владимир Путин.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в стране уже более месяца отмечается устойчивый рост заболеваемости ковидом. На сегодняшний день число выявленных новых случаев COVID-19 за сутки приближается к 35 тысячам.

«Кроме того, подъём заболеваемости в этом году начался с высоких ежесуточных цифр, причинами которых явилось несоблюдение ограничительных мер и недостаточные темпы вакцинации», - отметила Голикова.

Напомним, впервые режим нерабочих дней в России был введен по решению президента Владимира Путина с 30 марта по пятое апреля 2020 года. Затем глава государства продлил режим нерабочих дней до 30 апреля включительно, а потом еще - до 11 мая включительно с сохранение на эти дни заработной платы. С 12 мая 2020 года этот режим в целом по стране был отменен. Но в большинстве территорий сохранились установленные ограничения и рекомендации для жителей старше 65 лет сохранять режим самоизоляции.

В Челябинской области он действовал 22 марта 2021 года.

В апреле 2021 года Владимир Путин вновь подписал указ об установлении на территории страны нерабочих дней с четвертого по седьмое мая. С учетом праздничных и выходных россияне отдыхали с первого по десятое мая 2021 года.