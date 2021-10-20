20.10.2021
Депутат из Трехгорного, обвиняемый в мошенничестве на 54 миллиона рублей, на два месяца отправился в СИЗО
20.10.2021
Анонсы событий и мероприятий на 21 октября
20.10.2021
Депутаты миасского Собрания считают необходимым создание муниципальной управляющей компании
20.10.2021
В Челябинской области выросло число классов, отправленных на карантин по ОРВИ
20.10.2021
Златоустовец осквернил могилу собственной бабушки
20.10.2021
Готовы к работе: городские спасатели прошли аттестацию
Президент поддержал предложение об установлении нерабочей недели с 30 октября
20.10.2021
Первую неделю ноября в России предлагают сделать нерабочей
11.10.2021
В Челябинской области продолжает снижаться число официальных безработных
06.10.2021
Владимиру Путину рассказали о Челябинской свалке
20.09.2021
Челябинская область получит более 1,6 миллиарда рублей на поддержку классных руководителей
В Челябинской области пока не планируют увеличивать продолжительность осенних каникул
19.10.2021
Вопросы и ответы о вакцинации для пожилых и не только
18.10.2021
Противопоказания для прививки от ковида и где южноуральцам получить медотвод
15.10.2021
Главный внештатный пульмонолог: Печально слышать, когда врач отговаривает от вакцинации
14.10.2021
Валерий Сундарев: Мы всегда оставляем место для джазового хулиганства
14.10.2021