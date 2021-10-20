Первую неделю ноября в России предлагают сделать нерабочей

В России предлагается первую неделю ноября 2021 года объявить нерабочей в связи со сложной ситуацией по коронавирусной инфекции COVID-19.

«Предлагается, первое, обратиться к Президенту и ввести на всей территории Российской Федерации с 30 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года включительно нерабочие дни», - сказала вице-премьер Татьяна Голикова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поддержал предложение.

Для регионов со сложной эпидемиологической ситуацией предлагается объявить нерабочие дни на неделю раньше - уже с предстоящей субботы, 23 октября.

Татьяна Голикова отметила, одновременно с введением нерабочих дней нужно ограничить допуск на ряд объектов – допускать на отдельные объекты только вакцинированных и переболевших граждан при предъявлении QR-кода.

«Для этого субъекты Российской Федерации должны обеспечить принятие решений, распространяемых в том числе на нерабочие дни, о допуске на массовые мероприятия и отдельные объекты по перечню, который будет ими установлен, только при наличии QR-кода, подтверждающего вакцинацию против новой коронавирусной инфекции, перенесённое заболевание, а также отрицательный ПЦР-тест, если лица имеют противопоказания к вакцинации», - пояснила вице-премьер.

Субъектам также рекомендовано усилить контроль за соблюдением всех введенных на их территории ограничительных мер.

Президент РФ Владимир Путин рассмотрит вопрос об объявлении нерабочих дней в среду, 20 октября.

Напомним, по решению президента Владимира Путина в России с 25 марта 2020 года был впервые введен режим нерабочих дней - с 30 марта по пятое апреля. Второго апреля 2020 года глава государства в своем обращении к россиянам сообщил о продлении режима нерабочих дней до 30 апреля включительно.

В конце апреля глава государства продлил нерабочие дни до 11 мая включительно с сохранение на эти дни заработной платы. С 12 мая 2020 года этот режим в целом по стране был отменен. Но в большинстве территорий сохранились установленные ограничения и рекомендации для жителей старше 65 лет сохранять режим самоизоляции.

В Челябинской области 18 марта 2020 года был установлен режим повышенной готовности. Для пенсионеров до 22 марта 2021 года в регионе действовал режим самоизоляции.

В апреле 2021 года Владимир Путин подписал указ об установлении на территории страны нерабочих дней с 4 по 7 мая. С учетом праздничных и выходных россияне отдыхали с первого по десятое мая 2021 года.