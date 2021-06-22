Приборы газового контроля помогут обеспечить безопасность

В целях безопасной эксплуатации газового оборудования в жилых помещениях и домовладениях АО «Челябинскгоргаз» и АО «Газпром газораспределение Челябинск» рекомендуют устанавливать приборы газового контроля (систем загазованности, автоматики безопасности).

К простейшим из них относятся плиты и духовые шкафы с функцией «газ-контроль». Это система, автоматически отключающая подачу топлива при его внезапном затухании (например, суп «убежал» из кастрюли или сквозняк задул пламя). Так обеспечивается простая, но надежная защита от утечки газа. В настоящие время этим режимом оснащены почти все газовые духовки и большинство современных плит и варочных панелей.

С 2016 года строительные правила (пункт 6.5.7 СП 60.13330.2016) требуют в помещениях новых жилых домов и квартир, в которых расположены газовые котлы, водогрейные колонки, кухонные плиты и другое газовое оборудование, устанавливать сигнализаторы контроля загазованности по метану и оксиду углерода.

Для уже построенных зданий это требование можно рассматривать как весьма полезную рекомендацию.

Сигнализатор контроля загазованности по метану служит датчиком утечки бытового природного газа из газового оборудования.

Сигнализатор по оксиду углерода срабатывает в случае нарушений в работе системы дымоотвода и поступления дымовых газов в помещение.

Установка сигнализаторов позволяет вовремя заметить утечку газа и нарушения в работе тракта дымоудаления котла, газовой колонки, предотвратить пожар, взрыв, отравление людей в доме.

Угарный газ наиболее опасен, так как не имеет ни запаха, ни цвета, ни вкуса, в отличие от пропана и метана, которые можно ощутить по запаху. Он соединяется с гемоглобином крови в 300 раз быстрее кислорода и блокирует его поступление в кровь. Действуя на головной мозг и нервную систему, окись углерода убивает очень быстро.

Следует отметить, что сигнализатор загазованности – это сложный прибор, требующий ежегодного обслуживания. И устанавливать его должны специалисты газовой службы.

Стоит напомнить, что регулярное профилактическое обслуживание газового оборудования является лучшей профилактикой возникновения аварий. Но, тем не менее, установка сигнализатора контроля загазованности всегда желательна.

При появлении запаха газа необходимо срочно вызывать аварийную бригаду со стационарных телефонов по номеру 04, с мобильного – 104, а также по номеру 112.

Аварийно-диспетчерские службы АО «Челябинскгоргаз» и АО «Газпром газораспределение Челябинск» работают круглосуточно, без перерывов и выходных дней.