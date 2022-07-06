Природоохранная деятельность принесла ММК награду всероссийского конкурса

Магнитогорский металлургический комбинат (Челябинская область) стал победителем XIX отраслевого конкурса «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности» в номинации «Природоохранная деятельность и ресурсосбережение».

Деятельность ПАО «ММК» в области экологии и экономии ресурсов отмечается организаторами всероссийского конкурса уже не в первый раз. Постоянное снижение вредного воздействия на окружающую среду, внедрение наилучших доступных технологий являются важнейшими элементами стратегии ММК, обеспечивающими долгосрочное и устойчивое развитие компании. Одно из крупнейших в мире металлургических предприятий планомерно движется по пути реализации инициативы «Чистый город», заявленной в Стратегии развития компании до 2025 года.

За последние пять лет комбинат реализовал проекты капитального строительства систем аспирации пяти доменных печей и газоочистной установки двухванного сталеплавильного агрегата, построена сероулавливающая установка аглофабрики №2, сообщает управление информации и общественных связей ММК.

В стадии завершения или реализации такие крупные природоохранные проекты, как строительство пылегазоулавливающих установок в ККЦ и новых газоочисток за дуговыми электропечами в электросталеплавильном цехе.

Продолжается строительство коксовой батареи №12, пуск которой позволит поэтапно вывести из эксплуатации пять старых батарей и снизить выбросы загрязняющих веществ на 11,35 тысячи тонн в год.

Большое внимание компания уделяет и вопросам ресурсосбережения. Ежегодно ММК реализует программы, направленные на повышение энергоэффективности и сокращение расхода различных ресурсов. Кроме того, активно используются вторичные материалы в шихте агломерационного производства, что снижает воздействие промышленных отходов на окружающую среду и сокращает потребление покупного железорудного сырья.

Итоги XIX отраслевого конкурса «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности» подвели правление Ассоциации промышленников горно-металлургического комплекса России и исполком Центрального Совета Горно-металлургического профсоюза России (по согласованию с Министерством промышленности и торговли РФ).

Награждение победителей состоится 13 июля в большом концертном зале гостиничного комплекса «Космос» в Москве. Среди лауреатов нынешнего конкурса еще одна компания, входящая в Группу ПАО «ММК». Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» вошел в число победителей конкурса в номинации «Развитие персонала».